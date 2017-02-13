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«Минфин хочет убить двух зайцев – и резерв пополнить, и курс подправить»

Экономика
Рынок слабо реагирует на заявления Минфина, констатирует эксперт

Москва, 13 февраля 2017, 11:17 — REGNUM  Макроэкономические условия способствуют укреплению рубля, поэтому рынок слабо реагирует на заявления Минфина о необходимости ослабления национальной валюты. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля аналитик АЛОР БРОКЕР Сергей Королев, комментируя очередной рекорд укрепления рубля на московской бирже.

«На самом деле пара доллар/рубль стремится вниз с момента прохождения уровня 60,5, и ближайшая цель теперь 57,3 рубля за доллар. Министерство финансов считает комфортным курс в 60 рублей за доллар с точки зрения экспортеров и нефтегазовых доходов в бюджет, видимо, поэтому и решили поддержать курс с помощью интервенций. Получается, двух зайцев убить хотят — и резерв пополнить и курс подправить, но рынок слабо реагирует на эти заявления и продолжает играть на укрепление национальной валюты», — отмечает он.

В тоже время в экономике нет никаких оснований для паления курса российской валюты, подчеркивает Королев. «Темпы падения ВВП замедлились и даже намечается небольшой рост в ближайшее время, инфляция за январь — 5%, безработица — 5,3%, санкции скорее снимут, чем продлят, цены на нефть стабильны и демонстрируют устойчивый рост в период сезонного падения. Собственно, а почему тогда нашей валюте падать?», — задается вопрос эксперт.

13 февраля торги на Московской бирже начались новым укреплением рубля на фоне колебаний нефтяных котировок. На минимуме стоимость доллара опустилась до 57,9625 рублей, что на 27,75 коп. ниже уровня закрытия торгов 10 февраля. Ниже отметки 58 рублей курс доллара упал впервые с 24 июля 2015 года. Одновременно курс евро снизился до 61,32 рублей, что на 63 коп. ниже уровня закрытия торгов 10 февраля. Такой минимум стал низшей точкой падения курса евро с 29 июня 2015 года.

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