Глава Минфина Франции: ЕЦБ не манипулирует курсом евро

Париж, , 11:12 — REGNUM Европейский центральный банк (ЕЦБ) не пытается манипулировать курсом евро для достижения более выгодного торгового баланса, заявил министр финансов Франции Мишель Сапен. Об этом сообщает Reuters.

Также глава Минфина подчеркнул, что ЕС все еще нуждается в восстановлении инвестиционного климата до докризисного уровня. При этом Сапен заметил, что Германия больше заботится о себе, нежели о всем содружестве. Чиновник также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп в скором времени поймет, как выгодно для благосостояния США иметь тесные экономические связи с ЕС.

Напомним, 31 января США обвинили Германию в умышленном занижении курса евро, для получения преимущества над торговыми партнерами. В свою очередь германская сторона, отвергнув обвинения США, адресовала претензию к ЕЦБ.

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