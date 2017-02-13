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Глава Минфина Франции: ЕЦБ не манипулирует курсом евро

Экономика
США должны понять, что тесные экономические связи с ЕС выгодны обеим сторонам

Париж, 13 февраля 2017, 11:12 — REGNUM  Европейский центральный банк (ЕЦБ) не пытается манипулировать курсом евро для достижения более выгодного торгового баланса, заявил министр финансов Франции Мишель Сапен. Об этом сообщает Reuters.

Также глава Минфина подчеркнул, что ЕС все еще нуждается в восстановлении инвестиционного климата до докризисного уровня. При этом Сапен заметил, что Германия больше заботится о себе, нежели о всем содружестве. Чиновник также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп в скором времени поймет, как выгодно для благосостояния США иметь тесные экономические связи с ЕС.

Напомним, 31 января США обвинили Германию в умышленном занижении курса евро, для получения преимущества над торговыми партнерами. В свою очередь германская сторона, отвергнув обвинения США, адресовала претензию к ЕЦБ.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Администрация Трампа обвиняет Берлин в умышленном занижении курса евро

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