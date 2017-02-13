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В Ярославле ОНФ требует спасти от вырубки леса на сельхозугодьях

Экономика
Региональным властям предлагают усовершенствовать законодательство
Лес Лес

Ярославль, 13 февраля 2017, 11:08 — REGNUM  Правительству Ярославской области следует разработать и принять региональный нормативно-правовой акт о порядке признания лесом уже сложившихся и перспективных лесных экосистем на территории области. Обращение об этом в правительство региона направило отделение Общероссийского народного фронта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском отделении ОНФ. Сегодня леса, не включенные в государственный лесной фонд, вырубаются бесконтрольно.

«В 2006 году после вступления в силу нового Лесного кодекса образовалась правовая коллизия, связанная с недостаточно четким статусом так называемых «сельских лесов». В регионах, где своевременно не приняли надлежащие меры, началась массовая вырубка. Наша область не стала исключением. Да, в регионе осуществляется перевод сельхозугодий в земли государственного лесного фонда. Но это медленный процесс, и есть все основания опасаться, что в скором времени переводить будет уже нечего», — считает координатор региональной группы общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса Сергей Филимонов.

Активисты Народного фронта выезжали по обращениям об уничтожении леса на землях сельскохозяйственного назначения в Угличский и Некоузский районы. Общественники констатировали, что в местах вырубки остаются пни, поваленные стволы и срезанные ветви. Подобные завалы создают угрозу возникновения пожара, становятся рассадником древесных вредителей. Вырубка также влечет за собой уничтожение или вынужденную миграцию животных, птиц, и в целом негативные экологические последствия. Например, вырубка леса вдоль берегов Волги в Угличском районе может привести к нарушению водосбора и способствует обмелению реки.

Тех, кто занимается подобной лесозаготовкой, сложно привлечь к ответственности, поскольку действующее законодательство не позволяет определить, являются ли уничтожаемые зеленые насаждения лесом.

«В рамках федерального закона об охране окружающей среды у регионов есть полномочия разрабатывать и принимать нормативно-правовые акты в сфере экологии и охраны окружающей среды. Властям Ярославской области следует воспользоваться этим и определить порядок признания лесом уже сложившихся и перспективных лесных экосистем. Тогда на «сельские» леса на территории региона будут автоматически распространяться действие Лесного кодекса Российской Федерации, экологического законодательства в части экологического контроля и экологической экспертизы, нормы гражданского права об обременениях права собственности на землю. А значит, защищать от вырубки так называемые «сельские леса» будет значительно проще», — подчеркнул эксперт ОНФ.

Региональная группа общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса направила соответствующее письмо в областное правительство и готова участвовать в разработке документа.

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