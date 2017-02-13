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Эстонское государство не знает, что делать с переданными ему квартирами

Экономика
Впервые местные власти решили переложить на государство содержание «проблемных квартир»: правительство просит другие самоуправления не идти по этому пути

Таллин, 13 февраля 2017, 11:08 — REGNUM  Решение городского собрания Кохтла-Ярве (северо-восточная Эстония) добровольно отказаться от 31 пустующей муниципальной квартиры и передать их в собственность государства стало первым в истории страны. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает эстонская редакция портала Baltic Course.com, отметив, что решение было связано с тем, что пустующие квартиры наносили ущерб городскому бюджету (около 45 232 евро в год), а неоднократные публичные торги по их продаже закончились ничем (речь идет о проблемных квартирах в домах, имеющих массовые задолженности по квартплате и отоплению и находящихся чаще всего в неудовлетворительном состоянии, из-за чего их стоимость на рынке оказалась символической — прим. ИА REGNUM ).

В результате принятого решения городского собрания квартиры стали собственностью государства и перешли под управление Министерства финансов. Теперь государство будет обязано оплачивать счета за связанные с квартирами услуги по обслуживанию недвижимости.

Министр государственного управления Эстонии, член правящей Центристской партии Михаил Корб призвал остальные местные самоуправления, находящиеся в подобном положении, не следовать примеру Кохтла-Ярве. Он напомнил, что это не задача государства, а местных властей заниматься организацией жилищного и коммунального хозяйства на своей административной территории. По его словам, государству теперь придется серьезно задуматься, как нести расходы по содержанию подаренной жилой недвижимости.

В ходе сотрудничества Министерства финансов и Министерства экономики и коммуникаций, ответственного за жилищную политику, будет собрана рабочая группа по обсуждению данного вопроса, тем более, что число передаваемых государству квартир и домов продолжает расти: если в 2013—2015 годах было в среднем 10 отказов от недвижимости в год, то в 2016 году таких отказов было 38, в том числе 16 квартир. В начале 2017 года государству было передано или находится в процессе передачи 58 квартир (4 отдельные квартиры от частных собственников, 31 квартира от города Кохтла-Ярве, два незаселенных многоквартирных дома с 12 квартирами от частного собственника в волости Мартна). Типичная причина передачи квартир состоит в том, что собственникам не под силу оплачивать расходы, связанные с содержанием квартир, при этом их невозможно продать из-за отсутствия спроса.

Согласно Закону «О вещном праве», каждый собственник может отказаться от недвижимой собственности, и она перейдет государству, представителем которого является Министерство финансов. До настоящего времени этой возможностью пользовались только частные собственники.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, проблема с замерзающими домами в Кохтла-Ярве (северо-восточная Эстония, столица эстонской сланцедобычи и сланцехимии) до сих пор не решена: люди мерзнут в полузаброшенных домах некогда успешного промышленного города, у властей нет внятного решения, как помочь людям. Так, дом на 32 квартиры по улице Вахтра из-за долгов за тепло с лета 2016 года остался неподключенным. При морозах в — 20 градусов здесь зимой 2016 года проживали не более 10 человек, несмотря на отсутствие отопления и на то, что водопроводные и канализационные стояки разрушены.

Читайте ранее в этом сюжете: ГосТВ: Столица эстонских шахтеров превращается в город-призрак

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Экономика Эстонии
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