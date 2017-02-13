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«Нефть покушается на $57»

Экономика
Чёрное золото ждет доклада ОПЕК по сокращению добычи нефти
Нефть
ptra
Нефть

Москва, 13 февраля 2017, 10:48 — REGNUM  Настроения в сырьевом сегменте резко улучшились, и актив уверенно отыграл предыдущие потери. Brent вплотную подошла к барьеру 57 долл./баррель, прибавив более 1,5%. По мнению регионального директора eToro в России и СНГ Павла Саласа, драйвером покупок энергоносителя послужил отчет МЭА, по данным которой, страны ОПЕК соблюдают договоренности о сокращении добычи. Кроме того, организация повысила прогноз мирового спроса на энергоносители в этом году на 200 тыс. барр./сутки.

«Безусловно, все это благоприятно сказывается на настрое нефтетрейдеров, которые получили подтверждение добросовестной работы ОПЕК в рамках достигнутых договоренностей. В то же время, этот фактор не стоит слишком переоценивать на долгосрочную перспективу по двум причинам. Во-первых, это только первый месяц действия соглашения, и нет никаких гарантий, что, поддержав цены изначально, производители не поддадутся соблазну «подтасовывания» цифр в дальнейшем. А во-вторых, не надо забывать об американских сланцевых компаниях, которые активно наращивают добычу», — пояснил Салас.

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«Сегодня, 13 февраля, Brent может попытаться протестировать отметку $57 на докладе ОПЕК, которая представит данные по сокращению производства. Велика вероятность, что отчет будет носить еще более оптимистичный характер, чем сведения от МЭА, ведь производителям важно поддерживать цены на высоком уровне. В случае попыток пробоя психологического барьера цена может покуситься на уровень 57,40», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 13 февраля мировые цены на нефть снизились на фоне перенасыщения глобальных рынков сырья, несмотря на соблюдение производителями соглашения OPEC. Цена на нефть марки Brent опустилась до уровня $56,55 за баррель, что ниже на 15 центов. Стоимость нефти марки WT стала дешевле на 12 центов — $53,74 за баррель.

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