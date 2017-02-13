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Торговая палата Эстонии против льготных прав работников ИТК-сферы

Экономика
Если создавать особые условия только для работников одной сферы, то почему и не для работников всех остальных отраслей, спрашивают представители эстонского бизнеса

Таллин, 13 февраля 2017, 10:47 — REGNUM  Торгово-промышленная палата Эстонии KODA выступает против принятия парламентом страны льготных прав исключительно работникам сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в области трудового законодательства, считая это дискриминацией работников остальных отраслей национальной экономики. Об этом ИА REGNUM сегодня, 13 февраля, сообщили в KODA.

В палате считают, что подобные более гибкие правила регулирования времени дежурств нужно разрешить и в других сферах, где необходимо обеспечить устойчивое круглосуточное функционирование жизненно важных служб (например, деятельность аэропортов, аэронавигационного обслуживания, функционирование электро‑ и водоснабжения, а также канализации).

KODA также предлагает действующий закон, согласно которому условия более гибкого времени дежурства (время, оплата) оговариваются в коллективном договоре, который расширяется на весь сектор ИКТ. Это означает, что, например, объединение работодателей, состоящее их трех микропредприятий, и профсоюз, состоящий из пяти работников, могут договориться о том, чтобы условия коллективного договора относительно условий заработной платы, а также времени работы и отдыха расширялись на весь сектор или даже на всех работодателей Эстонии. Таким образом, некоторые отдельные лица могут договориться относительно условий, исполнение которых не под силу остальным работодателям. Кроме того, у других работодателей отсутствует возможность оказывать влияние на условия коллективного договора, которые расширяются и на них.

В KODA напомнили, что канцлер права Эстонии признал противоречащими Основному Закону (Конституции) данные пункты закона о трудовых договорах еще в 2005 году, однако до сих пор никаких изменений в закон так и не было внесено.

Инициаторы «льготных условий» для работников ИКТ-сферы объясняют свои предложения необходимостью гибко реагировать на ситуацию на рынке труда с ИКТ-специалистами в условиях открытого рынка и острой международной конкуренции. Существующий вариант закона они считают тормозящим развитие сектора ИКТ.

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