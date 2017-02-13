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Падение доллара до 55 рублей вполне вероятно?

Экономика
«Стремительный рост рубля не нужен властям»
Доллар. Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар. Рубль

Москва, 13 февраля 2017, 10:21 — REGNUM  На фоне сохранения оптимистичных настроений на рынке энергоносителей рубль продолжит двигаться вверх, считает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. По его мнению, сценарий с падением USD/RUB до отметки 55 рублей вполне вероятен, хоть и теоретически.

«С другой стороны, столь стремительный рост нашей валюты наверняка спровоцирует реакцию наших властей, которые выражают недовольство даже текущим курсом рубля. Уже при падении USD/RUB до 57 и ниже мы можем столкнуться с первыми проявлениями вербальных интервенций ЦБ РФ, что затруднит процесс дальнейшего восхождения нашей валюты», — заявил он ИА REGNUM.

Пока рубль продолжает свой рост к доллару и евро, игнорируя покупку валюты Минфином РФ на открытом рынке. Аналитик напомнил, что 10 февраля пара USD/RUB опустилась ниже отметки 58,30, достигнув уровней конца июля 2015 года.

«Основным поводом для роста послужили данные по рынку энергоносителей. В пятницу вышел отчет Международного энергетического агентства, в котором отмечалось, что в Европе из-за похолоданий вырос спрос на нефть, при этом Китай также увеличил импорт на 27%. Стоит еще обратить внимание на данные о выполнении договоренностей по сокращению уровня добычи нефти основными экспортерами — по оценкам МЭА, план выполнен на 90% в первый же месяц», — пояснил Мельников.

Добавим, что с начала 2017 года доллар упал почти на 2 рубля. На 13 февраля официальный курс, установленный ЦБ РФ, составляет 58,85 руб. за доллар.

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