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«Рубль прибавляет в весе»

Экономика
На новые высоты российскую валюту вытягивает нефть
Рубль
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 13 февраля 2017, 10:16 — REGNUM  Рубль внушительно прибавил в весе, что произошло вопреки укреплению доллара против основных конкурентов на международном рынке форекс. Подтвердив свою зависимость от цен на нефть, которые устремились к верхней границе среднесрочного диапазона, российская валюта с легкостью обновила очередные полуторагодовые максимумы, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Ралли в сырьевом сегменте, спровоцированное докладом МЭА, позволило рублю покорить новые вершины даже в условиях операций Минфина и укрепления доллара. По оценкам ведомства, ОПЕК выполняет свои договоренности о сокращении добычи на 90%. Кроме того, агентство прогнозирует рост спроса в этом году. Столь оптимистичные данные подтолкнули Brentвверх на 1,7%, в результате чего баррель добрался до уровней вблизи 57 долл./баррель», — пояснил Ковалев.

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«Сегодня, 13 февраля, у российской валюты будет шанс продолжить восхождение, если котировки «чёрного золота» решатся на штурм отметки $57. ОПЕК отчитается о сокращении добычи в рамках полугодовой сделки, и велика вероятность, что картель представит воодушевляющие цифры. В этом случае Brent может накрыть новая волна покупок, и, возможно, можно увидеть тестирование уровня 57. Для рубля это будет подразумевать движение в направлении уровня 58, откуда возможен отскок», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 13 февраля Центробанк РФ понизил официальные валют. Курс доллара составляет 58,84 рубля, курс евро — 62,68 рубля. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 18 и 34 копейки соответственно.

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