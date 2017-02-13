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Бюджет Самарской области в 2017 году не доберет 5 млрд: отменены соцвыплаты

Экономика
Самарские власти разъясняют населению, что соцвыплаты не отменены, а приостановлены
Деньги
Klemenchukov
Деньги

Самара, 13 февраля 2017, 09:56 — REGNUM  В 2016 году бюджет Самарской области не добрал 7 млрд рублей, в 2017-м эта цифра составит около 5 млрд, заявил спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов, разъясняя политику власти по замораживанию социальных выплат пенсионерам, сообщает ИА REGNUM.

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«Большинство социальных выплат не доходят до наиболее нуждающихся. Именно поэтому вводятся критерии нуждаемости и адресности», — такое объяснение дал спикер областного парламента на заседании общественной комиссии. Он заявил, что в поисках источников покрытия дефицита бюджета власть начала с себя.

«За 4 года расходы на содержание органов власти сократилась на 3 млрд рублей. В ближайшие 1−2 года они должны уменьшиться еще на 2,8 млрд. Фонд оплаты труда в органах власти в 2017 году сокращен на 10%. В 2016-м также было сокращение на 10%. Расходы на муниципальное управление в 2017 году снизятся на 1 млрд 870 млн рублей. За последние годы расходы на содержание Самарской губернской думы сократились на 162,6 млн рублей, из них экономия по 2017 году составила 63,6 млн. Сокращено 111 штатных единиц, в прошлом созыве 34 депутата работали на постоянной основе, сейчас их число сокращено до 14 человек. И эта работа будет продолжаться», — сообщил Сазонов.

Что касается отмены соцвыплат пенсионерам, он подчеркнул: «Эти выплаты они не отменены, они приостановлены. Сейчас переходный период до 1 марта текущего года. Ситуация изучается, мы выслушиваем все стороны. Точка в этом вопросе не поставлена. Законодательство будет корректироваться».

Как сообщало ИА REGNUM, с 2017 года в регионе вводится новый порядок социальных выплат: только остро нуждающимся. Это коснется семей с тремя детьми и более, у подавляющего большинства которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, 19% граждан, находящихся за чертой бедности, а также детей в опекунских и приемных семьях и детей-сирот.

С 1 марта в Самарской области работающим пенсионерам и жителям, получающим пенсию свыше 19 тыс. 500 рублей, отменены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Лишение льгот коснется 175 тыс. граждан. За такое решение сразу в двух чтениях проголосовало большинство депутатов регионального парламента.

С 1 февраля сокращено количество поездок по социальной транспортной карте. Теперь по ней можно совершить не более 50 поездок в месяц.

Напомним, ранее самарские власти заявляли, что сокращение расходов на государственное и муниципальное управление в регионе именно в 2017 году составит 2,8 млрд рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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