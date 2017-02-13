ЕАЭС предлагает снять барьеры при трансграничном перестраховании — СМИ

Москва, , 09:32 — REGNUM Создание госперестраховщика — трансграничной компании, которая будет осуществлять «перестрахование рисков внутри каждого государства» для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — находится на стадии планирования. Будет создана перестраховочная ёмкость — фонд для перестрахования страховых компаний, пишет газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что перестраховочная компания возьмёт на себя часть рисков, которые несут компании в странах ЕАЭС. Например, речь идёт о рисках клиентов, на которых распространяются зарубежные санкции. Внутри государства такое страхование «невозможно или нецелесообразно».

Соответствующие планы прописаны в «Концепции по созданию перестраховочной ёмкости на пространстве ЕАЭС и снятию барьеров при трансграничном перестраховании», отмечает издание.

«Также общая перестраховочная емкость должна будет принимать риски катастрофического характера, «требующие более широкого территориального перераспределения», и в целом — риски стран ЕАЭС», — пишет автор статьи.

Комментируя планы по созданию госперестраховщика, руководитель департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Давтян пояснил, это такой перестраховщик может существенно уменьшить валютные риски — благодаря уменьшению увода капитала и снижению зависимости от иностранных санкций.

Как утверждает издание, в России приветствуют создание общей ёмкости, однако не в формате надстрановой компании. Как отметил собеседник на страховом рынке, это всё равно невозможно — создать такую компанию. Непонятны как источник капитала, так и банк, в котором могут храниться резервы.

По мнению президента Российской национальной перестраховочной компании Николая Галушина, невозможность передачи рисков между Россией и странами ЕАЭС заложена на уровне законодательства.

«Регуляторы выставляют требования по рейтингам выше странового», — сказал он. В результате России достаются риски ЕАЭС «исключительно через посредников-нерезидентов».