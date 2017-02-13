«Алмаз-Антей» создаст в Севастополе инновационный центр

Севастополь, , 09:25 — REGNUM Многопрофильный сервисный центр для обслуживания и ремонта техники ПВО на базе АО «ГПТП «Гранит», которое входит состав концерна ВКО «Алмаз-Антей», открыт в Севастополе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 13 февраля.

«Обязательства по созданию сервисного центра, которые взяло на себя предприятие, выполнены. Это позволит ускорить темпы развития высокотехнологичных производств в Севастополе, — отметил в ходе посещения центра врио губернатора Дмитрий Овсянников. — В ближайшей перспективе на базе предприятия будет открыт еще один важный для города объект — инновационный центр».

Новая производственно-техническая база рассчитана на оказание комплекса услуг по оперативному восстановлению и ремонту вооружения, военной и специальной техники. По словам гендиректора АО «ГПТП «Гранит» концерна ВКО «Алмаз-Антей» Николая Калика, на первом этапе развития будет создано около 150 рабочих мест.

На следующем этапе развития предприятия запланировано открытие инновационного центра концерна «Алмаз-Антей». На его базе появится центр подготовки специалистов и повышения квалификации, центр инновационных технологий, а также музей боевой славы войск ПВО.

Концерн «Алмаз-Антей» создан в 2002 году. В его структуру были объединены десятки предприятий: заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, которые занимались разработкой и производством зенитных ракетных комплексов малой, средней и большой дальности действия, основных типов средств радиолокационной разведки и автоматизированных систем управления. Затем в 2007 году произошло укрупнение концерна. Сегодня в его составе более 60 предприятий из 18 регионов страны.