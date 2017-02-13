Понедельник, 13 Февраля 2017 года
09:52:06 МСК

«Рубль бьёт рекорды»

Экономика
… но снижение котировок нефти может негативно влиять на рубль
Российский рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Российский рубль

Москва, 13 февраля 2017, 08:48 — REGNUM  Рубль на прошлой неделе снова обновил максимум к доллару. Котировки пары USD/RUB снизились 10 февраля до отметки 58,42. Поддержку российская валюта получает на фоне роста цен на нефть, а также жесткой монетарной политики Банка России, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

«Также как показала минувшая неделя, покупки Минфином валюты существенного влияния на динамику рубля не оказывают. Заявления Дональда Трампа о том, что в ближайшие 2−3 недели он представит «феноменальные» новости по теме налогов, вызвали укрепление доллара. Вполне возможно, что в начале недели рубль все же окажется под умеренным давлением», — пояснила Рогова.

«Кроме того, нефть Brent снова вернулась к верхней границе установившегося диапазона 53,70 — 57,25. Если её преодолеть, можно ждать начала снижения котировок, что также будет негативно влиять на рубль. Однако пара USD/RUB вряд ли поднимется существенно выше отметки 59,60», — полагает эксперт.

Читайте также: «Рубль нацелился на уровень 58»

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 февраля Центробанк РФ понизил официальные валют. Курс доллара составляет 58,84 рубля, курс евро — 62,68 рубля. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 18 и 34 копейки соответственно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Сергей Митин подготовил заявление для прессы
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
На выборах городских дум Пскова и Великих Лук меняют правила игры
ПсковРоссия Выборы депутатов Псковской городской думы — 2017 Политика
NB!
13.02.17
Доверие жителей России к теленовостям снизилось — опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
13.02.17
Михаил НейжмаковУязвимость «ослабленных» губернаторов возрастает
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
Юрий БаранчикВнешняя политика Беларуси: системный кризис
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
13.02.17
Советник Трампа о фальсификациях на выборах в США: «Голосовали мертвецы»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
12.02.17
Анна Осипова«Неравнодушные» экс-министры начинают снова бороться за власть в Ереване
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
12.02.17
«Русские хакеры перехватывают почту итальянского МИДа»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
Валерий ШаховМинск-обвинитель и его Москва: журналистам смягчили участь и удлинили срок
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
12.02.17
СМИ и политологи ждут отставки новгородского губернатора
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
12.02.17
Станислав ТарасовБлижневосточные «ловушки» для Трампа
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
12.02.17
El Mundo: «Сноуден может стать подарком Путина Трампу»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
«Мы защищаем свой дом и семьи. Нам некуда и незачем уходить со своей земли»
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Общество
NB!
12.02.17
Исаакиевский собор взяли в «синее» кольцо
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
12.02.17
В Эквадоре запретили публиковать данные о рейтингах кандидатов в президенты
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
12.02.17
Владимир Добрынин 148 метров холодной войны
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
12.02.17
Роспотребнадзор назвал производителей некачественной молочной продукции
КалугаРоссия Проблемы молочной отрасли Экономика
NB!
12.02.17
Айтен ЮранСокровенное начало России
Санкт-ПетербургРоссия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
12.02.17
Ракетный эсминец ВМС США USS Porter ушел из Черного моря
НеапольИталия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
12.02.17
Олег АйрапетовСевастополь пал. Что дальше?
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
12.02.17
Борис МарцинкевичГазовая энергетика Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
12.02.17
Василий РыбчонокЛукашенко и ядерный чемоданчик
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
ещё главное