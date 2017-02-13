Украинский «Мотор Сич» сделает двигатель для российско-китайского вертолёта

Москва, , 08:37 — REGNUM В совместном проекте России и Китая по созданию тяжёлого вертолёта Advanced Heavy Lifter (AHL) может принять участия компания ПАО «Мотор Сич» (Украина, Запорожская область). Украинское предприятие поставит для вертолёта турбовальные двигатели (двигатели со свободной турбиной), пишет газета «Коммерсантъ».

«Как стало известно «Ъ», несмотря на коллапс сотрудничества Киева и Москвы в сфере двигателестроения, украинская «Мотор Сич» может принять участие в российско-китайском проекте тяжелого вертолета AHL и предоставить для новой машины турбовальные двигатели АИ-136Т», — пишет издание.

По данным газеты, китайская сторона взяла на себя роль координатора проекта. Пекин намерен наладить сотрудничество между РФ и «Мотор Сич» в рамках этого международного начинания.

Уточняется, что Москва и Пекин предвидят возможные проблемы с участием запорожского предприятия. Если трёхсторонний формат окажется нежизнеспособным, российская и китайская сторона будут изготавливать двигатель без украинского участия.

В ближайшее время должны завершиться переговоры о разработке AHL. В холдинге «Вертолёты России» уточнили, что готовится подписание соответствующего контракта с Китаем.

«Украинская «Мотор Сич» опровергала участие в проекте, но в пятницу [10 февраля] в компании «Ъ» пояснили, что она работает напрямую с китайской Avicopter и уже заключила контракты на поставку нового турбовального двигателя АИ-136Т», — сообщает издание.

Комментируя возможность выпуска такого вертолёта как AHL, эксперт Aviation Explorer Владимир Карнозов заявил, что такого двигателя нужной мощности пока нет ни в Китае, ни в западных странах. Между тем, украинское предприятие «Мотор Сич» разрабатывала такие агрегаты ещё в годы существования СССР.

«Окончательное решение всегда будет зависеть от китайской стороны, которая больше заинтересована в проекте», — сказал Карнозов.

Напомним, 7 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому межправительственное соглашение между Москвой и Пекином, посвящённое разработке тяжёлого вертолета (было подписано 25 июня), одобрено российским правительством.