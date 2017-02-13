«Нефти придали уверенности»

Москва, , 08:32 — REGNUM Тоги по нефти 10 февраля завершились в плюсе. По итогам дня цена на нефть марки Brent выросла на 1,63%, до $56,60. Нефть резко подорожала после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства.

По данным МЭА, добыча стран ОПЕК в январе 2017 года снизилась на 1 млн баррелей и составила 32,06 млн баррелей в сутки. Не входящие страны в картель уменьшили добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, соглашение о сокращении нефтедобычи картелем выполнено на 90%, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

По итогам 2017 года агентство ожидает роста объема добычи нефти в США, Канаде и Бразилии на 750 тыс. б/сутки, а совокупная добыча не входящими в ОПЕК странами — на 400 тыс. б/сутки. В документе указано, что МЭА улучшил прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тысяч, до 1,4 млн баррелей в сутки.

Трейдеры положительно отреагировали на отчет МЭА. Сегодня, 13 февраля, выйдет ежемесячный доклад ОПЕК о нефтяном рынке. Вряд ли мы увидим такой же стремительный рост по нефти как в пятницу, но в моменте вполне реально увидеть тест уровня $57.

Давления на нефтяные котировки будет оказывать пятничный отчет Baker Hughes, который остался незамеченным трейдерами. Число буровых установок в США за неделю увеличилось на 12 единиц, до 741 штук. Число нефтяных установок выросло на 8 единиц, до 591 штук, количество газовых установок увеличилось на 4 единицы, до 149 штук.

При повышении котировок выше $57,50 покупателям откроется дорога к $61,25. При постоянном еженедельном увеличении запасов сырой нефти в США, проходить уровень $57,50 будет сложно.