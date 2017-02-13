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СМИ: Россия хочет завоевать газовый рынок Таиланда

Экономика
Страна сейчас закупает энергоносители в основном в странах Ближнего Востока, однако Россия может сделать куда более выгодное предложение

Бангкок, 13 февраля 2017, 06:27 — REGNUM  Россия, уверенно идя по пути завоевания энергетического рынка Южно-Восточной Азии, теперь планирует снабжать энергоносителями Таиланд. Об этом пишет австрийское издание Contra Magazin.

Отмечается, что в Южно — Восточной Азии все больше увеличивается потребность в энергетическом сырье из-за индустриального роста. Россия — крупный экспортер этой отрасли, и она давно рассчитала свою выгоду.

В частности, для Таиланда, как пишет издание, крайне важна энергетическая независимости. Поэтому этот рынок поставками нефти и газа сейчас хочет завоевать Россия. Пока партнерство между двумя странами только начинает развиваться, однако в перспективе это может оказаться весьма выгодным торговым союзом.

В настоящее время Таиланд импортирует сжиженный газ в объеме 3 млн тонн из Катара, своего основного поставщика этого энергоносителя. Преимущества России же состоит в том, чтобы противопоставить этим поставкам газопровод, так как это гораздо быстрее и дешевле, чем импортировать морским путям, отмечает Contra Magazin.

Причем еще в 2016 году глава правительства России Дмитрий Медведев подписал с тайским коллегой соглашение о поставках российского газа. При возможности, экспорт голубого топлива из России в эту азиатскую страну может начаться уже в 2017 году.

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