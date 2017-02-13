Госдеп США оценил влияние антироссийских санкций на экономику РФ

Вашингтон, , 06:05 — REGNUM Санкции США против России почти не повлияли на российскую экономику, но зато сильно повредили фигурантам «черных» списков. К такому выводу пришли американские экономисты, работающие в Государственном департаменте США. Они опубликовали соответствующий 36-страничных доклад.

Это научное исследование было сделано с тем, чтобы обосновать заявление предыдущей администрации Белого дома Барака Обамы о том, что американские санкции против РФ не направлены против экономики страны, они направлены против отдельных фигурантов списков.

Так, по оценкам экономистов, в среднем компания могла потерять более 50% стоимости своих активов и около трети операционной прибытии. В то же время общее влияние на российскую экономику составило всего 1% ВВП, а на экономику стран Евросоюза влияние санкций оценили в 0,13%.

По мнению авторов доклада, их научная методика уникальная: она позволяет отделить влияние самих ограничительных мер от других факторов, которые тем или иным образом могут воздействовать на экономику России.

Примечательно, что ранее Вашингтон не раз менял свое мнение по поводу того, как антироссийские санкции влияют на экономику России. К примеру, в 2015 году, когда курс рубля стал падать, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест объяснил это эффективностью ограничительных мер.

Однако когда процесс ускорился, Эрнест открестился от своих слов, заявив, что санкции здесь не при чем, и основное влияние на курс рубля оказывает цена на нефть. В результате когда курс рубля стабилизировался, пресс-секретарь Белого дома и вовсе сказал, что влияние санкций на российскую экономику слишком затруднительно определить.

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