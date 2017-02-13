Понедельник, 13 Февраля 2017 года
06:48:23 МСК

Госдеп США оценил влияние антироссийских санкций на экономику РФ

Экономика
Соавторами доклада являются первый заместитель главного экономиста госдепартамента Дэниэл Ан, назначенный Обамой, и исследователь из Джорджтаунского университета Родни Лудема

Вашингтон, 13 февраля 2017, 06:05 — REGNUM  Санкции США против России почти не повлияли на российскую экономику, но зато сильно повредили фигурантам «черных» списков. К такому выводу пришли американские экономисты, работающие в Государственном департаменте США. Они опубликовали соответствующий 36-страничных доклад.

Это научное исследование было сделано с тем, чтобы обосновать заявление предыдущей администрации Белого дома Барака Обамы о том, что американские санкции против РФ не направлены против экономики страны, они направлены против отдельных фигурантов списков.

Так, по оценкам экономистов, в среднем компания могла потерять более 50% стоимости своих активов и около трети операционной прибытии. В то же время общее влияние на российскую экономику составило всего 1% ВВП, а на экономику стран Евросоюза влияние санкций оценили в 0,13%.

По мнению авторов доклада, их научная методика уникальная: она позволяет отделить влияние самих ограничительных мер от других факторов, которые тем или иным образом могут воздействовать на экономику России.

Примечательно, что ранее Вашингтон не раз менял свое мнение по поводу того, как антироссийские санкции влияют на экономику России. К примеру, в 2015 году, когда курс рубля стал падать, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест объяснил это эффективностью ограничительных мер.

Однако когда процесс ускорился, Эрнест открестился от своих слов, заявив, что санкции здесь не при чем, и основное влияние на курс рубля оказывает цена на нефть. В результате когда курс рубля стабилизировался, пресс-секретарь Белого дома и вовсе сказал, что влияние санкций на российскую экономику слишком затруднительно определить.

Читайте также: Дональд Трамп посетит Урал?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Юрий БаранчикВнешняя политика Беларуси: системный кризис
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
13.02.17
Советник Трампа о фальсификациях на выборах в США: «Голосовали мертвецы»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
13.02.17
«Этим оружием потомки бандеровцев убивают детей ДНР!»
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Общество
NB!
12.02.17
Анна Осипова«Неравнодушные» экс-министры начинают снова бороться за власть в Ереване
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
12.02.17
«Русские хакеры перехватывают почту итальянского МИДа»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
Валерий ШаховМинск-обвинитель и его Москва: журналистам смягчили участь и удлинили срок
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
12.02.17
Станислав ТарасовБлижневосточные «ловушки» для Трампа
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
12.02.17
El Mundo: «Сноуден может стать подарком Путина Трампу»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
«Ось черноморского региона — это Россия и Турция»
Великий НовгородРоссия Кипрский конфликт Политика
NB!
12.02.17
«Мы защищаем свой дом и семьи. Нам некуда и незачем уходить со своей земли»
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Общество
NB!
12.02.17
Исаакиевский собор взяли в «синее» кольцо
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
12.02.17
В Эквадоре запретили публиковать данные о рейтингах кандидатов в президенты
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
12.02.17
Роспотребнадзор назвал производителей некачественной молочной продукции
КалугаРоссия Проблемы молочной отрасли Экономика
NB!
12.02.17
Айтен ЮранСокровенное начало России
Санкт-ПетербургРоссия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
12.02.17
Дональд Трамп посетит Урал?
ЕкатеринбургРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
12.02.17
Ракетный эсминец ВМС США USS Porter ушел из Черного моря
НеапольИталия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
12.02.17
Олег АйрапетовСевастополь пал. Что дальше?
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
12.02.17
Борис МарцинкевичГазовая энергетика Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
12.02.17
Авигдор ЭскинЧто будет с Ираном?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
12.02.17
ВСУ потеряли разведгруппу на границе с Луганской Народной Республикой
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Димитрий КленскийТри года гражданской войны на Украине – три года унижений России и геноцида
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Елена КовачичГлавная актриса Советского Союза
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
ещё главное