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Эксперты: Китайский юань стабилизируется

Экономика
На это повлияло улучшение экономики Китая и выравнивание отношений с США

Пекин, 13 февраля 2017, 04:07 — REGNUM  Китайский юань стабилизируется в районе его текущего курса, поскольку китайская экономика демонстрирует улучшение. Кроме того, развитие отношений с США также будет способствовать этому, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на мнение финансового эксперта 13 февраля.

«Улучшение китайской экономики, будучи базовым валютным фактором, определенно поможет стабилизации юаня, однако, на проявление эффекта может потребоваться время», — цитирует агентство главного валютного консультанта компании FXDD Global Стефана Симониса.

По мнению эксперта, помимо зримых улучшений в экономике, на курс китайской валюты также повлиял разговор президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Более того, телефонный звонок Дональда Трампа председателю КНР Си Цзиньпину хоть и не был связан с валютной тематикой, но он также поспособствовал стабилизации юаня в виду определенной нормализации отношений двух крупнейших экономик мира», — добавил Симонис.

Он также добавил, что, по его мнению, обвинение Трампом Китая в манипуляциях курсами валют было связано с его недостаточной осведомленностью в этом вопросе.

«Мы полагаем, что Трамп будет использовать в своей речи более умеренную лексику, обсуждая ситуацию в Китае, дабы продвинуться вперед в отношениях, а также считаем, что он будет менее обвинительно настроен, поскольку тыкать пальцем здесь делу не поможет», — заявил Симонис

Издание также отмечает, что валютные резервы Китая упали ниже трех триллионов долларов США до отметки 2,99 трлн долларов в январе. Однако, по мнению эксперта, это не несет за собой серьезных последствий, а отметка в три триллиона является только лишь психологической.

Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), рост ВВП Китая остановится на отметке 6,5% в ожиданиях продолжения политики экономической поддержки. Однако, ВВП страны в 2016 году вырос на 6,7%, что является самым низким, хоть и запланированным показателем за последние три десятилетия, отмечает издание.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Дональд Трамп обвинял Японию и Китай в манипуляции курсами национальных валют.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ КНР: Объем валютных резервов Китая сократился до $2,998 трлн

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