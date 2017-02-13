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Экономика КНР: индекс LPI в логистике снизился до 52,5 пунктов

Экономика
Эксперты связывают снижение с правднованием Китайского Нового года

Пекин, 13 февраля 2017, 03:13 — REGNUM  Логистическая активность в Китае остается ровной с января, несмотря на снижение индекса логистической активности, поскольку экономика взяла тренд на стабилизацию, сообщает 12 февраля агентство «Синьхуа» со ссылкой на промышленный отчет.

Индекс логистической эффективности (LPI) на январь составил 52,5 пунктов, снизившись на 3,5 пункта по отношению к предыдущему месяцу, сообщает Китайская федерация логистики и закупок.

Заместитель директора информационного центра федерации Хэ Хуэй отметил снижение индекса под влиянием празднования Китайского Нового года, однако обратил внимание на стабильность сектора, поскольку индекс продолжает держаться выше 50 процентов.

федерация логистики и закупок начала в декабре 2011 года сбор логистических данных с более чем 300 компаний, задействованных в этой сфере.

С тех пор продолжают фиксироваться позитивные изменения в китайской экономике, что знаменует собой её внутреннюю стабильность в условиях глобальной неопределенности, сообщает «Синьхуа».

Индекс эффективности логистики (LPI) измеряет эффективность наличествующих цепей поставок на разных уровнях: от международного до национального. Индекс был введен Всемирным банком и оценивает легкость легкость осуществления поставок.

Ранее агентство ИА REGNUM сообщало, что индекс деловой активности PMI в январе в Китае снизился до отметки 51,3 пункта.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономика КНР в январе: индекс PMI в промышленности снизился до 51,3

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