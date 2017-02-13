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Xiaomi перенесет производство смартфонов в Индонезию

Экономика
Китай планирует закрепить свое экономическое присутствие на развивающемся рынке Индонезии

Пекин, 13 февраля 2017, 01:55 — REGNUM  Китайский производитель смартфонов Xiaomi недавно анонсировал перенос производства телефонов в Индонезию в 2017 году. При этом, многие аналитики опасаются потери людьми рабочих мест, поскольку производство переедет в страну с низкой стоимостью рабочей силы, сообщает 13 февраля издание Global Times.

Индонезия, являясь одной из самых густонаселенных стран в мире со своим 250 млн населением, наращивает количество пользователей смартфонов на внутреннем рынке. В связи с этим совершенно понятно, почему компания Xiaomi проявляет столь высокий интерес к растущему индонезийскому рынку даже несмотря на новые требования правительства к продаже смартфонов с модулем связи четвертого поколения (4G), которые на 30 процентов должны быть произведены из китайских компонентов, комментирует издание.

Тренд на увеличение китайскими производителями инвестиций в Юго-Восточную Азию связан с низкой стоимостью рабочей силы, а также желанием китайских фирм ступить на развивающиеся рынки. Однако, это может повлечь за собой взрыв на внутреннем рынке рабочей силы, что Китаю необходимо каким-то образом преодолеть во имя усиления экономического присутствия в Индонезии, полагают эксперты газеты.

Кроме того, Xiaomi планирует развернуть интернет-сервисы в Индонезии, что должно создать более тысячи рабочих мест в этой стране в течение нескольких ближайших лет. После того, как Китай огласил стратегию «Один пояс, один путь», обе страны значительно улучшили взаимодействие в различных сферах, включая инфраструктурное строительство. Китаю необходимо ценить промышленное сотрудничество с Индонезией более, чем когда бы то ни было. Кроме того, Китай и Индонезия запускают строительство скоростной железной дороги Джакарта-Бандун. Ожидается, что в дальнейшем сотрудничество между двумя странами будет только нарастать.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай и Индонезия начинают совместное строительство железной дороги

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