Глава МВФ: Трамп положительно повлияет на американскую экономику

Причем уже в скором времени

Дубай, ОАЭ, , 00:27 — REGNUM Вступление Дональда Трампа в должность президента США должно в краткосрочной перспективе оказать положительное влияния на американскую экономику. Такое мнение в воскресенье, 12 февраля, выразила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард на саммите в ОАЭ, передает FoxNews.

Легард заявила о планах Трампа по дополнительному инвестированию в американскую инфраструктуру и налоговые реформы. Это, по словам главы МВФ, должно подтолкнуть экономику США к росту.

В то же время Кристин Легард отметила, что политика Трампа, скорее всего, будет оказывать давление на международные рынки. Мировой экономике может быть сложно, инекоторым странам уже приходится готовиться, сказала глава МВФ.

Напомним, что ранее Дональд Трамп выбрал американского миллиардера Карла Айкана советником по регулятивной реформе. Как говорилось в сообщении штаба Трампа, Айкан согласился на эту должность.