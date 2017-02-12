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Роспотребнадзор назвал производителей некачественной молочной продукции

Экономика
Предприятия, которые поставляли опасную «молочку», скрывали от потребителей свои реальные адреса
Молоко Молоко

Калуга, 12 февраля 2017, 12:25 — REGNUM  Управление Роспотребнадзора по Калужской области официально проинформировало граждан и индивидуальных предпринимателей о существовании предприятий производящих фальсифицированную молочную продукцию, сообщает 12 февраля корреспондент ИА REGNUM.

По данным ведомства, в число предприятий, производящих опасную «молочку» вошли: ООО «Зетфорс», юридический адрес: г. Москва, ул. Газопровод, д.6, корп.1,эт.1,пом.2,ком.2 фактический адрес: Калужская область, Жуковский район, деревня Истье, Тупиковый переулок, строение 2; ООО «Белга», фактический и юридический адрес: г. Калуга, село Новождамирово, ул. Дорожная, 6.; ООО «Славная Трапеза Холдинг», фактический и юридический адрес: Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, Промышленный микрорайон, 17.

В связи с отсутствием предприятий по указанному на потребительской упаковке адресу, материалы Роспотребнадзора были направлены Управлению МВД России по Калужской области для принятия мер и в УФНС по Калужской области для рассмотрения вопроса о принудительной ликвидации юридического лица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, 48 образцов молочной продукции калужских молокоперерабатывающих предприятий из 86 проверенных не соответствует нормативным требованиям (в том числе 13 образцов — по идентификационным показателям).

Напомним, в настоящее время, на территории Калужской области функционирует 31 предприятие переработки молока.

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