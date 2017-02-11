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Новак: Белоруссия должна погасить долг за российский газ

Экономика
«Переговоры продолжаются, процесс еще идет»

Москва, 11 февраля 2017, 17:14 — REGNUM  Белоруссии необходимо погасить долг за голубое топливо перед Российской Федерацией в полном объеме. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Переговоры продолжаются, процесс еще идет, — сказал он. — Рассматриваются разные расчеты, цифры, варианты».

При этом Новак добавил, что в целом между РФ и Белоруссией рассматривается система взаимоотношений на долгосрочную перспективу.

«При безусловном понимании того, что долги за прошлый год должны быть погашены», — отметил российский министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношениях Москвы и Минска накопился целый ряд проблемных вопросов. В частности, остается неурегулированным спор по цене на российское голубое топливо, поставляемое в Белоруссию. Добиваясь снижения стоимости газа, Минск с 2016 года недоплачивает РФ за получаемое топливо, в результате чего образовался долг в размере $550 млн.

Москва продолжает поставлять республике газ в прежних объёмах, но в качестве меры воздействия сократила объемы поставок нефти, производимые из которой нефтепродукты служат важнейшей статьей экспорта Белоруссии.

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