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Ледокол “Новороссийск” вернулся в Мурманск

Экономика
В порту уже подготовлена очередная партия груза объёмом 187 тонн, в основном, это строительные материалы и металлопрокат
Дизель-электрический ледокол «Владивосток» проекта 21 900М
DarthWeirdo
Дизель-электрический ледокол «Владивосток» проекта 21 900М

Мурманск, 11 февраля 2017, 11:25 — REGNUM  Новейший дизель-электрический ледокол «Новороссийск» вернулся в Мурманск из рейса к архипелагу «Земля Франца-Иосифа» за новой партией груза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Мурманский морской торговый порт».

«Сейчас ледокол вновь ошвартовался у причала № 15 Мурманского морского торгового порта, — отметил пресс-секретарь Богдан Хмельницкий. — Здесь уже подготовлена очередная партия груза объемом 187 тонн. В основном, это строительные материалы и металлопрокат, а также блок-модули мобильных электростанций. Мурманский морской торговый порт, хоть и расположен за полярным кругом, является незамерзающим, что позволяет обеспечивать круглогодичную навигацию, прежде всего в Западной Арктике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, «Новороссийск» — это третий и последний ледокол проекта 21 900М, построенный по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России на «Выборгском судостроительном заводе» в кооперации с финской верфью Arctech Helsinki Shipyard. Два дизель-электрических ледокола этой серии — «Владивосток» и «Мурманск» уже работают в акватории Балтийского моря и в Арктическом бассейне.

Добавим, по итогам работы за 2016 год торговый порт Мурманска осуществил перевалку около 450 тысяч тонн различных грузов в интересах восстановления и строительства новых инфраструктурных и промышленных объектов в Арктической зоне.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мурманский морской торговый порт прибыл ледокол «Новороссийск»

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Морские и речные грузоперевозки
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