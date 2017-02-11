Суббота, 11 Февраля 2017 года
06:17:13 МСК

Молдавия считает Приднестровье своим, но не хочет оплатить его долг за газ

Экономика
Кишинев предложил «Газпрому» снять с нее долг Приднестровья за газ в размере $5,8 млрд и переложить его на Тирасполь

Кишинёв, 11 февраля 2017, 05:23 — REGNUM  Молдавия предлагает «Газпрому» призвал рассмотреть возможность снять с нее приднестровский долг за российский газ и «передать» его приднестровской ООО «Тираспольтрансгаз» и властям Приднестровья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского правительства, об этом заявил на встрече с заместителем председателя правления «Газпрома» Валерием Голубевым премьер-министр Молдавии Павел Филип.

Он отметил, что на 1 января 2017 года долг за поставку газа в Приднестровье составил $5790,9 млн. долларов, или 88,6% от общей суммы долга АО «Молдовагаз».

Филип также подчеркнул важность переговоров по соглашению о реструктуризации ранее накопленных долгов. При этом он заметил, что в 2016 году Молдавии удалось оплатить все текущие расходы, связанные с потреблением газа.

В свою очередь, замглавы правления «Газпрома» заявил, что реструктуризация исторических долгов может быть достигнута только при сохранении 100-процентной оплаты текущих расходов. В то же время Валерий Голубев отметил, что ходатайства молдавского правительства будут изучены новым руководством АО «Молдовагаз».

Валерий Голубев также посетил Приднестровье, где встретился с президентом ПМР Вадимом Красносельским. Глава государства сказал, что выступает за сохранение прежней системы взаимодействия и поставок газа в ПМР. «Я приверженец не ломки старого, пока нет нового. Это мой принцип. Мы выступаем за сохранение старой модели. И прежде чем говорить о реформировании, надо эту модель четко представлять и понимать, что за этим последует», — сказал он.

По словам Красносельского, ПМР уже 26 лет находится в очень сложных условиях непризнанности. «Нам нелегко. Российская Федерация только последние 3 года испытывает на себе последствия ограничительных мер со стороны европейских держав. Мы находимся в таких условиях гораздо более продолжительное время. Нам несладко, но народ понимает данность сегодняшнего дня. Мы являемся заложниками геополитической катастрофы под названием «развал Советского Союза» и продолжаем находиться в тех же условиях», — отметил президент.

Приднестровцы, по его словам. должны чувствовать свою безопасность: и политического характера, и энергетическую. «Ставить себя в зависимость от соседей недопустимо. Не потому что кто-то плохой, а кто-то хороший, а потому что все меняется. Никто не мог три года назад предположить, что в соседнем государстве начнется война, будут гибнуть люди. А это есть. Что будет еще через три года, нам неведомо. Поэтому мы должны себя обезопасить», — добавил он.Красносельский напомнил, что в Приднестровье проживает 213 тысяч граждан России, а на референдуме 2006 года народ четко высказался за независимость с последующим присоединением к России. «Я не раз говорил и еще повторю: и друзья, и враги считают Приднестровье частью Русского мира. Так и есть. У нас общая вера, мораль, ценности. Поэтому и отношение Российской Федерации к Приднестровью должно складываться, исходя из этого принципа, как к части Русского мира. Выстраивая энергетическую модель взаимоотношений, мы должны четко это понимать», — рещюмировал Президент ПМР.

В свою очередь замглавы «Газпрома» заявил, что «позиция российского государства по отношению к Приднестровью не претерпевает никаких изменений». «Наши дружеские отношения были, есть и сохранятся на долгое время, несмотря на происходящие изменения в европейском, мировом пространстве», — отметил Голубев.

Говоря о перспективах сотрудничества в энергетической сфере, Валерий Голубев отметил, что транзит газа через Приднестровье в балканском направлении очень важен для Российской Федерации. «Мы сегодня обсуждали проекты развития энергетики и эффективность функционирования Молдавской ГРЭС с точки зрения поставки электроэнергии и для Приднестровья, и для Румынии, а может быть, и для соседних регионов. Молдавская ГРЭС — это тоже российская компания, которая находится в сфере наших экономических интересов. Все это является той основой, которая позволит нам как минимум четверть, а может, и полвека работать вместе с единой целью», — добавил заместитель председателя правления «Газпрома».

ИА REGNUM напоминает, что собираемые властями ПМР деньги за газ на протяжении многих лет не переводятся «Газпрому», а перечисляются на специальный счет, которым распоряжаются власти ПМР, в результате был накоплен значительный долг.

В соответствии с действующим соглашением между Молдавией и «Газпромом», разграничение газовых долгов Молдавии и Приднестровья не предусмотрено. Однако правительство Молдавии не раз выступало за такое разделение и перевод долга Приднестровья за потребленный газ с компании «Молдова-газ» на «Тираспольтрансгаз».

Власти Молдавии не признают приднестровский долг за газ, утверждая, что это долг «Молдовагаза» перед «Газпромом», а поскольку контрольный пакет «Молдовагаза» контролируется самим «Газпромом», то «Газпром» должен эти деньги сам себе.

В то же время президент Молдавии Игорь Додон в ходе состоявшегося в середине января 2016 года визита в Москву признал, что $0,5 млрд молдавского долга за российский газ и около $6 млрд. приднестровского газового долга являются «общим долгом Молдавии».

Читайте ранее в этом сюжете: Додон признал за Молдавией $6 млрд приднестровского долга за российский газ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газоснабжение стран ближнего зарубежья
Главное сегодня
NB!
11.02.17
Молдавия считает Приднестровье своим, но не хочет оплатить его долг за газ
КишинёвМолдавия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
10.02.17
Карина СаввинаДело Дадина: Конституционный суд выхолостил статью
Санкт-ПетербургРоссия Судебная система Политика
NB!
10.02.17
МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
10.02.17
В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Путин: Было бы неплохо встретиться с Трампом в Словении
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
10.02.17
Госдума повышает земельный налог для недостроивших дома
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
10.02.17
Автомобиль снёс остановку в Петербурге вместе с женщиной
Санкт-ПетербургРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
10.02.17
Минкомсвязи пока не намерено запрещать в России эротические СМИ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
СМИ: Новгородским губернатором может стать глава АСИ
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
10.02.17
Овсянников: Минобороны готово построить парк «Патриот» в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
10.02.17
В России рынок долевого строительства за год вырос на 9%
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
10.02.17
Голодец: Ситуация с шахтерами в Гуково — системная проблема для России
Санкт-ПетербургРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
10.02.17
Главврач без диплома? В Северной Осетии возмущены назначением Минздрава
ВладикавказРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
10.02.17
«Нас отрывают от народа»: депутат-коммунист ответила Жириновскому
НовосибирскРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
Военный Донбасс: На передовой затишье. ДНР готовится к боям за Дебальцево
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Песков прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
Законопроект о земельных правах Героев России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
Российских танков в Донбассе нет — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
МИД РФ о заявлении Маккейна по Афганистану: «Это простая ложь»
МоскваРоссия «Талибан» и борьба с ним Политика
ещё главное