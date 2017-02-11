Молдавия считает Приднестровье своим, но не хочет оплатить его долг за газ

Кишинев предложил «Газпрому» снять с нее долг Приднестровья за газ в размере $5,8 млрд и переложить его на Тирасполь

Кишинёв, , 05:23 — REGNUM Молдавия предлагает «Газпрому» призвал рассмотреть возможность снять с нее приднестровский долг за российский газ и «передать» его приднестровской ООО «Тираспольтрансгаз» и властям Приднестровья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского правительства, об этом заявил на встрече с заместителем председателя правления «Газпрома» Валерием Голубевым премьер-министр Молдавии Павел Филип.

Он отметил, что на 1 января 2017 года долг за поставку газа в Приднестровье составил $5790,9 млн. долларов, или 88,6% от общей суммы долга АО «Молдовагаз».

Филип также подчеркнул важность переговоров по соглашению о реструктуризации ранее накопленных долгов. При этом он заметил, что в 2016 году Молдавии удалось оплатить все текущие расходы, связанные с потреблением газа.

В свою очередь, замглавы правления «Газпрома» заявил, что реструктуризация исторических долгов может быть достигнута только при сохранении 100-процентной оплаты текущих расходов. В то же время Валерий Голубев отметил, что ходатайства молдавского правительства будут изучены новым руководством АО «Молдовагаз».

Валерий Голубев также посетил Приднестровье, где встретился с президентом ПМР Вадимом Красносельским. Глава государства сказал, что выступает за сохранение прежней системы взаимодействия и поставок газа в ПМР. «Я приверженец не ломки старого, пока нет нового. Это мой принцип. Мы выступаем за сохранение старой модели. И прежде чем говорить о реформировании, надо эту модель четко представлять и понимать, что за этим последует», — сказал он.

По словам Красносельского, ПМР уже 26 лет находится в очень сложных условиях непризнанности. «Нам нелегко. Российская Федерация только последние 3 года испытывает на себе последствия ограничительных мер со стороны европейских держав. Мы находимся в таких условиях гораздо более продолжительное время. Нам несладко, но народ понимает данность сегодняшнего дня. Мы являемся заложниками геополитической катастрофы под названием «развал Советского Союза» и продолжаем находиться в тех же условиях», — отметил президент.

Приднестровцы, по его словам. должны чувствовать свою безопасность: и политического характера, и энергетическую. «Ставить себя в зависимость от соседей недопустимо. Не потому что кто-то плохой, а кто-то хороший, а потому что все меняется. Никто не мог три года назад предположить, что в соседнем государстве начнется война, будут гибнуть люди. А это есть. Что будет еще через три года, нам неведомо. Поэтому мы должны себя обезопасить», — добавил он.Красносельский напомнил, что в Приднестровье проживает 213 тысяч граждан России, а на референдуме 2006 года народ четко высказался за независимость с последующим присоединением к России. «Я не раз говорил и еще повторю: и друзья, и враги считают Приднестровье частью Русского мира. Так и есть. У нас общая вера, мораль, ценности. Поэтому и отношение Российской Федерации к Приднестровью должно складываться, исходя из этого принципа, как к части Русского мира. Выстраивая энергетическую модель взаимоотношений, мы должны четко это понимать», — рещюмировал Президент ПМР.

В свою очередь замглавы «Газпрома» заявил, что «позиция российского государства по отношению к Приднестровью не претерпевает никаких изменений». «Наши дружеские отношения были, есть и сохранятся на долгое время, несмотря на происходящие изменения в европейском, мировом пространстве», — отметил Голубев.

Говоря о перспективах сотрудничества в энергетической сфере, Валерий Голубев отметил, что транзит газа через Приднестровье в балканском направлении очень важен для Российской Федерации. «Мы сегодня обсуждали проекты развития энергетики и эффективность функционирования Молдавской ГРЭС с точки зрения поставки электроэнергии и для Приднестровья, и для Румынии, а может быть, и для соседних регионов. Молдавская ГРЭС — это тоже российская компания, которая находится в сфере наших экономических интересов. Все это является той основой, которая позволит нам как минимум четверть, а может, и полвека работать вместе с единой целью», — добавил заместитель председателя правления «Газпрома».

ИА REGNUM напоминает, что собираемые властями ПМР деньги за газ на протяжении многих лет не переводятся «Газпрому», а перечисляются на специальный счет, которым распоряжаются власти ПМР, в результате был накоплен значительный долг.

В соответствии с действующим соглашением между Молдавией и «Газпромом», разграничение газовых долгов Молдавии и Приднестровья не предусмотрено. Однако правительство Молдавии не раз выступало за такое разделение и перевод долга Приднестровья за потребленный газ с компании «Молдова-газ» на «Тираспольтрансгаз».

Власти Молдавии не признают приднестровский долг за газ, утверждая, что это долг «Молдовагаза» перед «Газпромом», а поскольку контрольный пакет «Молдовагаза» контролируется самим «Газпромом», то «Газпром» должен эти деньги сам себе.

В то же время президент Молдавии Игорь Додон в ходе состоявшегося в середине января 2016 года визита в Москву признал, что $0,5 млрд молдавского долга за российский газ и около $6 млрд. приднестровского газового долга являются «общим долгом Молдавии».

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