Доллар победил всех, кроме рубля

Нью-Йорк, США, , 03:46 — REGNUM Мировыми валютными рынками сегодня правит доллар — американская валюта победила в соревновании с основными конкурентами, передает Associated Press.

За день торгов доллар вырос по курсу до 113,41 иен, по сравнению с 113.33 иен. Евро упал по курсу до $1,0631 с $1,0658.

Успех доллара напрямую связан с ростом американского фондового рынка — сегодня все основные индексы Нью-Йоркской биржи обновили исторические максимумы, рынок впервые с начала года показывает стабильный рост.

Однако в России доллар теряет в цене, а рубль, напротив, укрепляется.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшних торгах курс доллара США опустился до 58,53 рубля, падение составило 42,5 копейки. Столько рубль стоил в июле 2015 года.

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