Нефть продолжает рост
К росту привело сокращение добычи странами ОПЕК
Лондон, 11 февраля 2017, 03:31 — REGNUM Сокращение добычи странами ОПЕК привело к росту мировых цен на нефть — сегодня баррель Brent вплотную приблизился к цене в 57, передает Associated Press.
«Эталонный» баррель Brent за день торгов в Лондоне вырос на $1,07 (1,9%), стоимость к окончанию торгов составляет $56,70 за баррель.
На цену нефти положительно повлияли новости и доказательства реального снижения добычи по соглашению между странами ОПЕК.
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