Нефть продолжает рост

Лондон, , 03:31 — REGNUM Сокращение добычи странами ОПЕК привело к росту мировых цен на нефть — сегодня баррель Brent вплотную приблизился к цене в 57, передает Associated Press.

«Эталонный» баррель Brent за день торгов в Лондоне вырос на $1,07 (1,9%), стоимость к окончанию торгов составляет $56,70 за баррель.

На цену нефти положительно повлияли новости и доказательства реального снижения добычи по соглашению между странами ОПЕК.

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