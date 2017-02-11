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Фондовый рынок США «привыкает» к Трампу

Экономика
Рынок второй день подряд показывает стабильный рост

Нью-Йорк, США, 11 февраля 2017, 03:20 — REGNUM  Все основные индексы фондового рынка США закрылись на рекордных отметках к концу торгов на Нью-Йоркской бирже, передает Associated Press.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 96,97 пункта (0,5%), до 20 269,37. 500 Индекс S&P 500 вырос на 8,23 пункта (0,4%), до 2316,10. Индекс Nasdaq вырос на 18,95 пункта (0,3%), до 5734,13. При этом «композитный» индекс установил пятый рекорд подряд — выход Nasdaq на исторические рубежи произошел еще в прошлую пятницу.

Трейдеры считают, что рынок наконец смог «привыкнуть» к действиям президента США Дональда Трампа.

«Рынок долго рос на ожиданиях того, что произойдет после выборов, — считает Рэнди Фредерик, вице-президент по торговле и деривативам Charles Schwab. — Однако вопрос, хотел ли рынок на самом деле увидеть то, что произошло».

Как сообщало ИА REGNUM, фондовый рынок США показывал стабильный рост с момента избрания Трампа в ноябре 2016 года — инвесторов радовали обещания будущего президента в отношении отмены «бюрократических» и «природоохранных» ограничений для бизнеса, а также план вложений в инфраструктурные проекты.

Однако реальные шаги нового президента США в январе вызвали «испуг» у инвесторов — похоже, никто не ожидал, что команда Трампа начнет по-настоящему воплощать в жизнь все предвыборные обещания, даже самые резкие.

Читайте ранее в этом сюжете: Фондовый рынок США: Долгожданный рост

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