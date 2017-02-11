СМИ: Экспорт медного концентрата из Индонезии все еще запрещен

Запрет на экспорт медного концентрата был введен 12 января

Джакарта, , 23:42 — REGNUM Правительство Индонезии все еще не сняло запрет на экспорт медного концентрата с одной из крупнейших шахт по добыче меди, принадлежащей американской горнодобывающей компании Freeport-McMoRan Copper & Gold, сообщает 10 февраля Reuters.

Представителям компании Freeport-McMoRan пока не удалось заключить с правительством страны новое соглашение и получить лицензию на экспорт.

Запрет на экспорт медного концентрата может быть связан с желанием правительства укрепить собственную металлургическую промышленность, считают представители Freeport-McMoRan.

Напомним, 12 января правительство Индонезии запретило экспорт медного концентрата с рудника Грасберг в провинции Папуа, на котором помимо меди также добывают золото.

Ранее правительственные чиновники Индонезии заявили, что Freeport-McMoRan получила новую лицензию на добычу полезных ископаемых и могут подать заявление о предоставлении новой лицензии на экспорт медного концентрата.

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