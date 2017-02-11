Суббота, 11 Февраля 2017 года
00:13:23 МСК

СМИ: Экспорт медного концентрата из Индонезии все еще запрещен

Экономика
Запрет на экспорт медного концентрата был введен 12 января

Джакарта, 10 февраля 2017, 23:42 — REGNUM  Правительство Индонезии все еще не сняло запрет на экспорт медного концентрата с одной из крупнейших шахт по добыче меди, принадлежащей американской горнодобывающей компании Freeport-McMoRan Copper & Gold, сообщает 10 февраля Reuters.

Представителям компании Freeport-McMoRan пока не удалось заключить с правительством страны новое соглашение и получить лицензию на экспорт.

Запрет на экспорт медного концентрата может быть связан с желанием правительства укрепить собственную металлургическую промышленность, считают представители Freeport-McMoRan.

Напомним, 12 января правительство Индонезии запретило экспорт медного концентрата с рудника Грасберг в провинции Папуа, на котором помимо меди также добывают золото.

Ранее правительственные чиновники Индонезии заявили, что Freeport-McMoRan получила новую лицензию на добычу полезных ископаемых и могут подать заявление о предоставлении новой лицензии на экспорт медного концентрата.

Читайте ранее в этом сюжете: Магнитка разработает новые марки сталей для сверхнизких температур

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Горнодобывающая промышленность
  •  
  •  
  •  
  •  
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Карина СаввинаДело Дадина: Конституционный суд выхолостил статью
Санкт-ПетербургРоссия Судебная система Политика
NB!
10.02.17
МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
10.02.17
В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Путин: Было бы неплохо встретиться с Трампом в Словении
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
10.02.17
Станислав СтремидловскийАмериканские либералы хотят рассорить Ватикан с Вашингтоном и Москвой
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
10.02.17
Автомобиль снёс остановку в Петербурге вместе с женщиной
Санкт-ПетербургРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
10.02.17
Минкомсвязи пока не намерено запрещать в России эротические СМИ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
СМИ: Новгородским губернатором может стать глава АСИ
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
10.02.17
Овсянников: Минобороны готово построить парк «Патриот» в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
10.02.17
ДНР: Около 55 тыс. человек пришли проститься с Михаилом Толстых
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Общество
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
10.02.17
Голодец: Ситуация с шахтерами в Гуково — системная проблема для России
Санкт-ПетербургРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
10.02.17
Главврач без диплома? В Северной Осетии возмущены назначением Минздрава
ВладикавказРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
10.02.17
«Нас отрывают от народа»: депутат-коммунист ответила Жириновскому
НовосибирскРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
Военный Донбасс: На передовой затишье. ДНР готовится к боям за Дебальцево
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: бег Баку по замкнутому кругу
БакуАзербайджан Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
10.02.17
Законопроект о земельных правах Героев России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
Российских танков в Донбассе нет — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
МИД РФ о заявлении Маккейна по Афганистану: «Это простая ложь»
МоскваРоссия «Талибан» и борьба с ним Политика
NB!
10.02.17
«Русские интересны эстонскому государству только как налогоплательщики»
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Экономика
ещё главное