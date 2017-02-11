Премьер Финляндии: Мы справились с обвалом экономики

Хельсинки, , 23:21 — REGNUM Обвал финской экономики был успешно остановлен. В экономической ситуации произошёл поворот к лучшему. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, сообщает издание The Helsinki Times.

Сипиля также отметил, что в стране постепенно начала снижаться долгосрочная безработица. Кроме того, позитивно развивается ситуация в области занятости. Финский премьер отметил, что целью правительства является повышение уровня занятости населения до 72%. По его словам, эта цифра «не является невозможной».

Напомним, по данным финской статистики, уровень безработицы в Финляндии в декабре 2016 года составил 7,9%, что на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Уровень занятости населения повысился с 66,9% в 2015 году до 68,3%.

Отметим, по мнению экспертов, долгосрочная безработица является одной из основных проблем, сдерживающих рост экономики Финляндии. Согласно прогнозу Министерства финансов Финляндии, в 2017—2018 годах рост ВВП составит 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юха Сипиля заявил, что он покинет пост председателя партии «Центр», если цели правительства, связанные с экономическим ростом, не будут достигнуты к концу весны 2018 года.

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