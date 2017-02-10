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«Тверская область может стать базой для подготовки кадров лесной отрасли»

Экономика
Перспективы развития лесной отрасли обсудили в Тверской области

Тверь, 10 февраля 2017, 21:47 — REGNUM  Упор в развитии лесопромышленной отрасли должен делаться на проекты, предусматривающие комплексное использование, глубокую переработку сырья. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, было заявлено 10 февраля на встрече губернатора Игоря Рудени и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с руководителями лесопромышленных предприятий России в Тверской области.

«Число таких производств, как в Торжке, должно множиться. В связи с этим деревообработчикам нужно активнее использовать возможности региональных Фондов развития промышленности. А федеральный Фонд будет софинансировать такие проекты», — сказал Денис Мантуров.

Глава министерства подчеркнул, что формирование портфеля отраслевых инвестпроектов началось в России 10 лет назад. В настоящее время 29 проектов завершены, 94 находятся в процессе реализации. За прошлый год Минпромторг оказал поддержку 77 предприятиям леспрома на сумму более чем 3,5 млрд рублей. В целом на развитие углубленной переработки сырья из бюджетов всех уровней направлено свыше 300 млрд рублей.

В Тверской области при участии федерации за 10 лет реализовано три отраслевых инвестиционных проекта — ООО СТОД, ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз», ЛПХ «Сияние» Западнодвинского района, а общий объем инвестиций составил 25 млрд рублей.

«Правительством области поставлена задача перерабатывать максимальное количество древесины, заготавливаемой в регионе, на наших же предприятиях. В числе приоритетов — создание высокотехнологичных производств, модернизация имеющихся мощностей при участии Фонда развития промышленности, который создан в регионе», — сообщил Игорь Руденя.

Что касается проблемы кадров, то, по словам губернатора, ее может решить Тверская области — на базе Тверской государственной сельскохозяйственной академии есть возможность открыть специализацию «Лесное дело», планируется использовать практический потенциал отрасли.

«В перспективе Тверская область может стать базовым субъектом для подготовки кадров лесной и лесоперерабатывающей отраслей в ЦФО», — сказал губернатор.

На встрече шла речь о Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года. Сейчас разработка документа находится в завершающей стадии. Ключевые направления стратегии — это создание новых целлюлозно-бумажных мощностей, развитие деревянного домостроения.

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