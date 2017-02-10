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Воронежская область получила субсидию на выплаты многодетным семьям

Экономика
На помощь могут рассчитывать семьи с невысоким доходом, воспитывающие троих и более детей
Борис Заболоцкий. Семья. 2012 Борис Заболоцкий. Семья. 2012

Воронеж, 10 февраля 2017, 21:37 — REGNUM  425 млн 332,4 тыс. рублей из федерального бюджета получит Воронежская область на осуществление ежемесячных денежных выплат семьям, нуждающимся в поддержке, при рождении третьего или последующего ребенка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Воронежской области 10 февраля.﻿ Соответствующее соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и правительством Воронежской области было подписано 6 февраля.

Ежемесячная денежная выплата установлена законом Воронежской области — деньги получают семьи со среднедушевым доходом ниже среднего по области (28 тыс. 717,6 тыс. рублей) при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Выплата равна величине прожиточного минимума для детей, установленной в области, — 7 тыс. 856 рублей.

По данным на 9 февраля, такие выплаты получают родители 12 тыс. 192 детей.

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Проблемы многодетных семей
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