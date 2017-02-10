Севастополь прогнозирует рост экономики с 6 до 15%

Севастополь, , 21:28 — REGNUM Рост промышленности Севастополя с 6 до 15% возможен за счет увеличения количества и объемов заказов на судостроительных и судоремонтных предприятиях города, в том числе военных. Об этом врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил 10 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В структуре экономики Севастополя промышленность занимает 6%, реализуя проекты по специфике города — обслуживанию Вооруженных сил, доля промышленности в экономике города будет расти, по нашему прогнозу, до 12−15%», — сказал он.

Врио губернатора отметил, что правительство Севастополя также соотносит свою стратегию развития с проектами государственных корпораций, которые обеспечивают заказами городские промышленные предприятия.

«В первую очередь это судостроение и судоремонт. Работа Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) с 13-м судоремонтным заводом, возможность обеспечения технического состояния флагмана ЧФ — крейсера «Москва» в пределах Севастополя, так же как и проект концерна ВКО «Алмаз-Антей» на предприятии «Гранит», — перечислил Овсянников.

Кроме того, как заявил глава города, планируется размещение заказа на сумму 2,7 млрд рублей на строительство морского плавкрана на «Севастопольском морском заводе» (в настоящее время филиал АО Центр судоремонта «Звездочка»).

Также город рассчитывает на заказ по строительству второго плавкрана, для проведения работ будет привлечено до тысячи человек.

«На «Севморзаводе» завершается изготовление понтонов для строительства центральной секции Крымского моста. Предприятие выполняет несколько заказов для Ялты», — уточнил Овсянников, добавив, что в 2017 году предприятие планирует потратить 900 млн рублей на модернизацию и техническое перевооружение.

«В целом рост валового регионального продукта прогнозируется до 2030 года, порядка 7−10% в год. Задача достаточно амбициозная», — резюмировал глава города.

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