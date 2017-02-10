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В Петербурге и Ленобласти наибольшие долги по зарплате — в промышленности

Экономика
При этом за январь 2017 года в обоих регионах долги выросли
Долги
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Долги

Санкт-Петербург, 10 февраля 2017, 20:00 — REGNUM  Просроченная задолженность по заработной плате в Санкт-Петербурге на 1 февраля 2017 года составила 116 млн рублей. За первый месяц текущего года она возросла на 16,5%. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщил Петростат.

Наибольшие долги перед своими работниками накопили работодатели в обрабатывающих производствах: здесь сотрудникам задолжали 92,1 млн рублей.

Весьма ощутимые зарплатные долги накопились в городской сфере образования — 13,2 млн рублей. Строителям Санкт-Петербурга вовремя не выплачено 10,3 млн рублей. «Всего» 400 тыс. рублей — задолженность перед петербургскими учеными и научными работниками.

В Ленинградской области общий долг по зарплате на 1 февраля составил 61,8 млн рублей, увеличившись за январь 2017 года на 17%. Здесь также в «антилидерах» обрабатывающие производства — 44 млн рублей долга.

Областным строителям задолжали 9 млн рублей зарплаты, работникам предприятий в сфере добычи полезных ископаемых — 7,4 млн рублей, сотрудникам коммунальных предприятий — 1,4 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге и Ленобласти сократились долги по зарплате

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