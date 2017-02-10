Рубль продолжает укрепляться
Либеральные экономисты во власти пытаются этому помешать
Москва, 10 февраля 2017, 19:27 — REGNUM Российский рубль продолжает укрепляться. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) сегодня, 10 февраля.
На сегодняшних торгах курс доллара США опустился до 58,53 рублей, а евро — до 62,3 рублей.
Таким образом, доллар США подешевел на 42,5 копейки с момента закрытия предыдущих торгов, а евро — на 60 копеек.
Стоит отметить, что столько российский рубль стоил только в июле 2015 года.
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