Либеральные экономисты во власти пытаются этому помешать

Москва, , 19:27 — REGNUM Российский рубль продолжает укрепляться. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) сегодня, 10 февраля.

На сегодняшних торгах курс доллара США опустился до 58,53 рублей, а евро — до 62,3 рублей.

Таким образом, доллар США подешевел на 42,5 копейки с момента закрытия предыдущих торгов, а евро — на 60 копеек.

Стоит отметить, что столько российский рубль стоил только в июле 2015 года.