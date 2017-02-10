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В январе число безработных в Удмуртии сократилось на 2,76%

Экономика
При этом в течение декабря число зарегистрированных безработных в республике выросло на 17,61%

Ижевск, 10 февраля 2017, 19:13 — REGNUM  По итогам января число официально зарегистрированных безработных в Удмуртии сократилось на 2,76%. По состоянию на 1 февраля, в республике официально зарегистрировано 9 110 безработных граждан, сообщает пресс-служба Минтруда региона.

В течение года количество безработных снизилось на 9,65%, или на 974 человека.

На 1 февраля уровень регистрируемой безработицы в Удмуртии составил 1,11% от экономически активного населения. В феврале прошлого года показатель безработицы был зафиксирован на уровне 1,23%, по состоянию на 1 января 2017 года — 1,14%.

О возможном высвобождении 955 работников в феврале — апреле текущего года сообщили работодатели 101 организации. Максимальное количество высвобожденных сотрудников заявлено в Ижевске — 343 человека, в Сарапуле — 263 человека, в Глазове — 69 человек, 44 человека в Камбарском районе Удмуртии.

В настоящее время в режиме неполной занятости по причинам снижения объемов производства и отсутствия заказов работают 870 граждан на 23 предприятиях. Кроме того, 127 сотрудников в пяти организациях находятся в простое по вине работодателя.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всего в России, по информации Счетной палаты, в течение 2016 года число безработных сократилось на 21 тыс. человек. По методологии МОТ, уровень безработицы в прошедшем году составил 5,5%.

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Безработица
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