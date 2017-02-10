Уголь покупать у РФ? Насалик обвинил «блокадников» Донбасса в госизмене

Киев, , 19:05 — REGNUM В Донбассе блокада железных дорог, которые соединяют Украину и ДНР/ЛНР — политическое решение, которое приведет к трагическим последствиям. К примеру, шахтеры лишатся зарплат и могут вступить в ряды ВС ДНР. Об этом 10 февраля во время часа вопросов к правительству заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает ИА REGNUM.

«На неконтролируемой территории осталось 660 тыс. шахтеров. Оплата за их труд ведется по той же цене — 1730 грн. (64 долл. за тонну угля). Цена «Роттердам плюс» — вдвое больше. Оплата идет через карточки Сбербанка, где оплачивается зарплата шахтерам. Я больше чем убежден, что вопрос блокады — это вопрос политического решения… Шахтеры, что там (в ДНР и ЛНР — прим. ИА REGNUM ), это украинцы? Полная блокада приведет к тому, что шахтеры не получат зарплату», — сказал Насалик.

Он пообещал взять в руки автомат и уехать в Донбасс, если донецкие горняки поднимут вооруженный бунт против ДНР. «И тогда, если шахтеры поднимут оружие и выступят против режима, который там есть, я первый возьму автомат и присоединюсь к блокаде. Но если эти шахтеры, лишенные средств, пополнят вооруженные силы там, то это вопрос крови. Поэтому это вопрос политического решения, которое примет ВР. Махновщины не должно быть. Если вы примете решение полной блокады, ее должны проводить не добровольцы, а силовые структуры. Но вы должны тогда принять на себя общую ответственность», — считает Насалик.

При этом министр прогнозирует начало веерных отключений в случае дальнейшего продолжения транспортной блокады ДНР и ЛНР. «Я не могу сказать, что на сегодняшний день объединенная энергосистема, независимая от поставки антрацита в наше государство. К сожалению, так сложилось исторически. И на контролируемой территории антрацитовая группа добывается. Конечно, правительство смотрело на эту проблему. Минэнергетики в течение 2016 и 2017 годов ввело 2 проекта и вводит 2 проекта, которые дают возможность возместить 3,5 млн тонн антрацитовой группы угля в объединенной энергосистеме. Однако на сегодня блокирование переходов, бесспорно, вызовет веерные отключения в нашем государстве, и это стрессовая ситуация, и также вдвое повысит цену на уголь», — прогнозирует Насалик.

Он также заверил, что у правительства Украины нет корреспондентских счетов с неконтролируемыми ВСУ регионами Донбасса.

Кроме того, директор одного из крупнейших металлургических комбинатов на Украине «Азовсталь» Энвер Цкитишивли на своей странице в Facebook написал, что Украине нечем заменить продукцию, которая поставляется из ДНР и ЛНР.

«Не буду дискутировать о том, кто больший патриот — участник блокады ж/д сообщения с неконтролируемой территорией или сталевар, плавящий металл и укрепляющий экономику страны … Есть ли возможность заменить продукцию из НКТ (неконтролируемых территорий Украины — прим. ИА REGNUM )? Есть — купить её в России. Но такое решение вряд ли придётся по вкусу блокировщикам», — полагает Цкитишвили.

Он напомнил, что на мариупольские метгиганты (Азовсталь и ММК им. Ильича) и Авдеевский коксохим поставляются большие объемы продукции из ДНР и ЛНР. «Просто хочу поделиться некоторыми цифрами — чем грозит Мариуполю эта незаконная акция. Предприятия, расположенные на НКТ, но зарегистрированные в Украине, ежемесячно поставляют на мариупольские меткомбинаты 70 тыс. т. флюсов, 60 тыс. т. коксующегося угля, 35 тыс. т. кокса, 40 тыс. т. антрацита. Кроме того, они обеспечивают углем Авдеевский коксохимический завод, который вместе с городом еще не так давно Украина спасала «всем миром». Алчевский кокс тоже идет на Азовсталь и ММК имени Ильича», — подытожил Цкитишвили.

Ранее в феврале Насалик заявлял, что Украина начала переговоры с США на уровне частного сектора о закупке 1 млн тонн антрацитового угля. Накануне сообщалось, что в январе 2017 года Украина импортировала из России больше всего каменного угля — на сумму 114,59 млн долларов при общей стоимости завезенного в страну каменного угля 170,9 млн долларов.

Напомним, с января 2017 года в Донбассе активисты при поддержке внефракционных народных депутатов Семена Семенченко, Владимира Парасюка, фракций «Самопомощь» и «Батькивщина» начали блокаду железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР, заблокировав поставки угля. В частности, заблокированными оказались ж/д сообщение Луганск — Попасная, узловая станция Светланово и переезд вблизи Бахмута, который ведет в Горловку. Сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК («Блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к полной блокаде Донецка и Луганска призвала лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. При этом она призвала ввести военное положение и объявить войну.