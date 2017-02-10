Румыния досрочно выделила Молдавии второй транш кредита

В Бухаресте считают, что Кишинев справляется со своими обязательствами перед ЕС и МВФ

Бухарест, , 18:59 — REGNUM Румыния предоставит Молдавии второй транш кредита в размере €50 млн из общей суммы в €150 млн, обещанной Кишиневу. Как сообщило румынское государственное ИА Agerpres, средства будут выделены на месяц раньше, чем планировалось, в связи с тем, что Молдавия подписала программу о финансировании с МВФ.

«Это было необходимым условием для получения от Румынии второго транша кредита», — отметили в румынском правительстве.

Бухарест выделяет Кишиневу кредит в размере €150 млн сроком на 5 лет с годовой процентной ставкой 1,5%. Условием выделения денег было названо «внедрение европейской повестки дня» Молдавией и подписание соглашения с Международным валютным фондом.

В августе 2016 года Румыния перечислила Молдавии первый транш в размере €60 млн. Деньги были предназначены на выплату зарплат и пенсий, на текущие инвестиции и проекты по развитию.

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