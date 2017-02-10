Бензин будет дешеветь

Ханты-Мансийск, , 18:49 — REGNUM Запасов нефти в Югре хватит на долгие годы. И есть надежда, что цена на бензин и дизельное топливо будет несколько меньше уже в 2018 году. Такие обнадеживающие прогнозы дал председатель думы ХМАО Борис Хохряков на встрече с сотрудниками «НижневартовскНИПИнефть», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном парламенте.

Борис Хохряков отметил, что на сегодняшний день в Югре добывается почти половина российской нефти. Запасов нефти в ХМАО в несколько раз больше, чем добыли за 50 лет освоения Западной Сибири. «Конечно, они относятся к категории трудноизвлекаемых, и её нужно будет поднять на поверхность», — заметил Борис Хохряков.

Почему стоимость цены на топливо не зависит напрямую от стоимости нефти, которая в разы дешевле? «Потому, что структура себестоимости литра бензина мало зависит от цены на нефть, — пояснил Борис Хохряков. — Если брать за 100% стоимость литр бензина, то стоимость нефти в нем составляет всего лишь 5−7%. От 55 до 60% — это налогообложение».

«Благодаря ряду договоренностей на самом высоком уровне добыча нефти будет снижена, что должно привести к увеличению цены на нефть. Это должно произойти к 2018 году и тогда на Евразийском пространстве все страны, которые участвуют в этом проекте, должны экспортные пошлины привести к единообразию. В России должны эти экспортные пошлины быть уменьшены. Поэтому есть надежда, что цена на бензин и дизельное топливо будет несколько меньше», — пояснил Борис Хохряков.

Однако новые акцизы на топливо не внушают оптимизма, ведь с 1 января 2017 года повысились акцизы на дизельное топливо, бензин 5-го класса, а также на средние дистилляты. И расписана «дорожная карта» их повышения до 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акцизы на дизельное топливо установлены на уровне 6,8 тыс. рублей, 7,072 тыс. рублей и 7,355 тыс. рублей за тонну в 2017—2019 годах соответственно. Ставка акциза на бензин, не соответствующий 5-му классу, и прямогонный бензин, сохраняется на уровне 13,1 тыс. рублей за тонну на все три года. На бензин 5-го класса установлена ставка акциза на 2017 год на уровне 10,130 тыс. рублей за тонну, на 2018 год — 10,535 тыс. рублей за тонну, на 2019 год — 10, 957 тыс. рублей за тонну. Акцизы на средние дистилляты в 2017 году установлены в размере 7,8 тыс. рублей за тонну, в 2018 году — 8,112 тыс. рублей за тонну, в 2019 году — 8,436 тыс. рублей за тонну.

Предполагается, что за счет роста акцизов на бензин доходы консолидированного бюджета вырастут в 2017 году на 115 млрд рублей, в 2018 на 150 млрд, и 2019 году — на 180 млрд рублей.

На этом фоне замглавы ФАС Анатолий Голомолзин обнадеживает: рост цен на бензин в 2017 году будет не выше инфляции, которая, по прогнозам, не превысит 4%.