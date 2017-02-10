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Зампред правления Татфондбанка арестован до апреля

Экономика
Ранее он был задержан по подозрению в мошенничестве
Арест
ru.torange.biz
Арест

Казань, 10 февраля 2017, 18:44 — REGNUM  Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» Вадима Мерзлякова. Ходатайство поддержало и гособвинение, сообщает «БИЗНЕС Online».

Отмечается, что защита предлагала освободить Мерзлякова под залог в размере от 1 до 2 млн рублей или изменить меру пресечения на домашний арест.

Напомним, ранее в рамках расследования деятельности инвестиционной компании «ТФБ Финанс» задержаны глава управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов, руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ-Финанс» Рустам Тимербаев — аналогичные должности они занимали и в Татфондбанке. Также был задержан глава инветскомпании Тимур Вальшин.Дело, фигурантами которого стали несколько должностных лиц «ТФБ Финанс», было возбуждено после проверки, организованной в ответ на поступившие от граждан обращения. По информации МВД, поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление инвестиционной компании. Ущерб, по предварительным расчетам, составил около 90 млн рублей.

Часть вкладчиков Татфондбанка в связи с переводом в статус клиентов его дочерней инвестиционной компании «ТФБ-Финанс» могут не получить страховое возмещение. Сами вкладчики на основании заявлений сотрудников банка были уверены в том, что перезаключают договор вклада с банком. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Татфондбанке из-за повышенного спроса на досрочное закрытие счетов возникли проблемы с ликвидностью. С 12 декабря поэтапно банк ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Центробанк России ввел мораторий сроком на три месяца на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк». С 26 декабря Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплаты вкладчикам банка, как физическим лицам, так и предпринимателям. Функции временной администрации возложены на АСВ.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы «Татфондбанка» задержали по подозрению к крупных хищениях — МВД

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