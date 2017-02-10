Грузинская НПО требует выдачи договора с «Газпромом» через суд

Тбилиси, , 18:34 — REGNUM Ассоциация молодых юристов Грузии подала в Тбилисский городской суд иск, в котором требует от госструктур обнародования текста договора с российским «Газпромом», соглашение по которому было достигнуто на встрече грузинской делегации с российской компанией в Минске в январе этого года.

Помимо текста договора, НПО намерена узнать тех лиц правительства Грузии, которые подписывают этот договор, а также фамилии всех чиновников, участвовавших в переговорах с «Газпромом».

Ранее Ассоциация молодых юристов обратилась к министерству энергетики с требованием обнародовать текст договора с «Газпромом», на что в министерстве официально ответили, что текст этого договора у них не хранится. Затем аналогичные вопросы были заданы Газотранспортной компании Грузии, которая также на них не ответила.

Согласно распространенной «Газпромом» и представителями правительства Грузии официальной информации, после продолжительных переговоров им удалось договориться о переходе на денежную форму платы за транзит российского газа по территории Грузии в Армению. Ранее Грузия получала за это 10% от объемов транспортируемого газа. Грузинские эксперты сделали свои подсчеты и предположили, что новые условия невыгодны для Грузии и страна потеряет из-за них от $12 до $20 млн. Правительство Грузии эти опасения не разделяет и считает, что договоренность достигнута на выгодных для страны условиях.