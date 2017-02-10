В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»

Разработанный при участии ЦБ законопроект, предполагающий обязательный перевод всех выплат бюджетникам, в том числе пенсионерам, на карту «Мир», предусматривает комиссию за пользование картой

Москва, , 18:24 — REGNUM Пенсионеры не понесут никаких денежных потерь в результате перевода выплат их пенсий на карту «Мир». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), комментируя информацию о том, что после перевода пенсионных выплат на карту «Мир» с пенсионеров будет взиматься комиссия за пользование картой.

«Пенсионеры ничего не потеряют — это 100%. Я думаю, что пенсионеры в конечном итоге даже выиграют благодаря тому, что будет реализована схема лояльности, которую карта «Мир» предложит всем гражданам, в том числе пенсионерам. Они смогут оплачивать товары со скидками, с возвратом денег за покупку товаров по карте», — рассказал Аксаков.

По его мнению, нельзя рассуждать об удобстве банковского обслуживания только с точки зрения наличия или отсутствия комиссии за использование карты. «Все надо рассматривать в комплексе. Пенсионеры ничего не потеряют, а в целом выиграют от того, что они будут пользоваться картой «Мир», — полагает он.

Аксаков заверил, что в законодательстве будут предусмотрены все необходимые нормы, направленные на неухудшение положения пенсионеров в результате их перевода на обслуживание в НСПК «Мир». «Да», — заявил глава профильного комитета Госдумы, отвечая на соответствующий вопрос.

Разработанный при участии ЦБ законопроект, предполагающий обязательный перевод всех выплат бюджетникам, в том числе пенсионерам, на карту «Мир», предусматривает, что пенсионеры будут оплачивать комиссии за пользование картой, сообщает Life.ru. Размер годовой комиссии может составить до 750 рублей, что почти достигает 10% от МРОТ. Сейчас пенсионеры получают пенсии на социальные карты, обслуживание которых для них бесплатно. Планируется, что перевод выплат бюджетникам на карту «Мир» состоится до 1 июля 2020 года.