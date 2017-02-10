Тверская область займется деревянным домостроением

Тверь, , 17:54 — REGNUM В Тверской области готовы реализовывать проекты в сфере деревянного домостроения. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, говорилось 10 февраля на встрече губернатора Игоря Рудени и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в рамках визита министра в Тверскую область.

Денис Мантуров высоко оценил работу правительства Тверской области по привлечению инвестиций в промышленный сектор. «Сегодня мы посетили производственный комплекс «СТОД», который развивался в течение последних нескольких лет. Вместе с вами мы регулярно обсуждаем развитие предприятий лесопромышленного комплекса. Нужно так же активно привлекать инвесторов. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку нашего ведомства в части субсидирования, предоставления льготных займов», — отметил глава Минпромторга.

Игорь Руденя подчеркнул, что область оказывает максимальное содействие производству, в том числе в обеспечении сырьем. «В целом активно занимаемся привлечением инвесторов, у нас есть проекты по тепличному хозяйству, деревообработке. Разработана Концепция развития лесопромышленного комплекса Тверской области. Мы нацелены на то, чтобы в регионе перерабатывалось максимальное количество собственной древесины», — обозначил губернатор.

Игорь Руденя также отметил, что в настоящее время в области создается региональный Фонд развития промышленности — на этот год в бюджете уже заложены средства на финансирование проектов. Министр, в свою очередь, сказал, что ведомство готово софинансировать займы до 70%.

Также на встрече обсуждался вопрос развития целлюлозно-бумажной промышленности, в том числе возможности продления запрета на экспорт макулатуры. Вопрос актуален для Каменской бумажно-картонной фабрики, расположенной в Кувшиново. Шаги на федеральном уровне позволят обеспечить сырьевую базу для этого и других предприятий страны. Денис Мантуров обещал, что министерство займется сбором информации от представителей отрасли для дальнейшего рассмотрения вопроса.

Другим важным вопросом стало развитие деревянного домостроения. Денис Мантуров отметил, что предприятия деревообрабатывающего комплекса имеют большой потенциал для работы в этой сфере. Игорь Руденя подтвердил готовность реализовывать такие проекты в Тверской области.

Губернатор также пригласил министра посетить новые предприятия, которые в последнее время заработали в регионе: «У нас активно развивается сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность. В последнее время запущено несколько комплексов на предприятиях «Дмитрова Гора», «Коралл». Приглашаем вас их посмотреть», — сказал губернатор.