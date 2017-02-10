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«Рубль демонстрирует чудеса стабильности — он игнорирует усилия Минфина»

Экономика
ЦБ поможет Минфину опустить рубль путем увеличения долларовой ликвидности в рамках аукционов РЕПО, полагает эксперт

Москва, 10 февраля 2017, 17:48 — REGNUM  Несмотря на озвученные властями планы по девальвации рубля на 10%, его котировки проигнорировали покупку валюты Минфином. Курс рубля вернулся к уровню 6 февраля и зафиксировался на отметке чуть ниже 59 рублей за доллар, отмечает главный аналитик компании «Международный финансовый центр» Станислав Солдатов.

«Наша валюта по-прежнему демонстрирует чудеса стабильности. Котировки проигнорировали покупки валюты Минфином РФ и сегодня вернулись к уровням понедельника 6 февраля, чуть ниже 59 рублей за доллар США. И это несмотря на озвученные властями планы по девальвации рубля на 10% до 64,90 за доллар США», — отмечает эксперт.

В конечном итоге цель будет достигнута, пусть на это и потребуется больше времени, чем хотелось бы правительству, прогнозирует эксперт. «По традиции, все начнется с вербальных интервенций, а затем в ход могут быть пущены и другие инструменты — например, увеличение объема долларовой ликвидности в рамках аукционов РЕПО, проводимых ЦБ. Мы считаем, что уже к концу I квартала 2017 года котировки доллара США стабилизируются в районе 62 — 62,50 рублей», — указывает он.

Закрытие торгов по паре доллар/рубль состоится 10 февраля в диапазоне 58,65 — 58,90, прогнозирует Солдатов.

При этом цены на нефть демонстрируют рост в преддверии публикации отчета ОПЕК о ходе сокращения объемов добычи, но этот рост нестабилен, предупреждает эксперт. «Этот рост обусловлен спекулятивным фактором. На данный момент мы не видим фундаментальных оснований для стабилизации котировок Brent выше 56 долларов за баррель. Запасы углеводородов в США удерживаются на рекордных максимумах, на прошлой неделе рост составил 14 млн баррелей. Все это в перспективе негативно отразится на балансе спроса и предложения на рынке, и все усилия ОПЕК по стабилизации обстановки могут пойти прахом», — говорит Солдатов.

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