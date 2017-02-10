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Президент Эстонии похвалила Латвию за низкие зарплаты

Экономика
Минимальная месячная зарплата страны стала третьей в рейтинге наименьших в ЕС
Маленькая зарплата
Иллюстрация: Pixabay.com
Маленькая зарплата

Рига, 10 февраля 2017, 17:43 — REGNUM  На 1 января 2017 года минимальная месячная зарплата была установлена в 22 странах ЕС, и в Латвии она была третьей в рейтинге наименьших, свидетельствуют данные «Eurostat», сообщает LETA. Так, по данным «Eurostat» в Латвии и Литве минимальная зарплата составляет 380 евро в месяц. Меньше она только в Болгарии (235 евро) и Румынии (275 евро).

Минимальная зарплата не превышает 500 евро в месяц также в Чехии (407 евро), Венгрии (412 евро), Хорватии (433 еврo), Словакии (435 евро), Польше (453 еврo) и Эстонии (470 еврo). В свою очередь самая высокая в ЕС минимальная зарплата — в Люксембурге (1999 евро), Ирландии (1563 евро), Нидерландах (1552 евро), Бельгии (1532 евро) и Германии (1498 еврo).

Недавно избранный президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что у Латвии возможности иностранных инвестиций больше, потому что высокие зарплаты эстонцев не так интересны инвесторам: «Например, в Эстонии настолько высокий уровень средних доходов, что никто, скорее всего, не захочет строить там завод — попросту потому, что захотят сэкономить. Думаю, у вас в этом плане используется больше инвестиций», — сказала Кальюлайд.

По ее мнению, Латвия использует свои возможности здесь и сейчас, тогда как Эстония вынуждена считаться с другими факторами, чтобы экономика росла. «Я никогда не думала и не замечала, чтобы у Латвии дела шли хуже, чем в Эстонии. У государств разные циклы развития. Мы не одна и та же страна, и у каждой страны свои приоритеты на определенном отрезке времени», — сказала Кальюлайд. Президент отметила, что по ее мнению, сложно найти другую похожую историю успеха.

Однако стоить отметить, что в 2016 году иностранные инвесторы впервые за 25 лет уменьшили свои вложения в основной капитал зарегистрированных в Латвии предприятий. Сокращение составило 206 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в первом полугодии 2016 года стремительно уменьшился объем прямых иностранных инвестиций в Латвии, об этом заявили на заседании комиссии Сейма по иностранным делам представители Министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития. Также президент Банка Латвии Илмар Римшевич заявил, что объем инвестиций в экономику Латвии резко сократился, и это вызывает опасения по поводу дальнейшего развития страны.

В свою очередь, результаты исследования, проведенного Советом иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) «Индекс настроений СИИЛ в 2015—2016» показали, что иностранные предприниматели обеспокоены качеством налоговой системы, отсутствием у государства концепции развития, а также инвесторы критически оценивают демографическую ситуацию в Латвии.

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