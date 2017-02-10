В моногороде Оренбуржья открылось инновационное предприятие

По мнению главы региона, предприятие можно считать образцовым. Созданное с нуля, оно является инновационным и ориентированным на экспорт

Новотроицк, Оренбургская область, , 17:34 — REGNUM В моногороде Новотроицке Оренбургской области 10 февраля состоялась торжественная церемония запуска нового предприятия ООО «НСплав». Предприятие станет производить инновационную продукцию, которая применяется в различных областях промышленности, включая приборостроительную и металлургическую отрасли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Юрий Берг отметил, что этот инвестиционный проект в декабре 2016 года включен в число приоритетных, и сегодня область поддерживает предприятие. В числе мер поддержки — пониженная ставка по налогу на прибыль и льгота по налогу на имущество.

«По главным критериям этот инвестпроект можно считать образцовым. Во-первых, это созданное с нуля производство. Причем производство инновационное и ориентированное на экспорт. Во-вторых, что очень важно — оно открывается в моногороде. Это и диверсификация промышленности, и 137 новых рабочих мест, которые планируется создать на «НСплаве» в этом году. Все это положительно отразится на социально-экономическом климате Новотроицка. И, наконец, благодаря этому проекту инвестиционный портфель области увеличился на сумму более 860 миллионов рублей», — сказал губернатор.

В ближайшей перспективе предприятия — выпуск хрома и ферромолибдена, на 2017 год запланировано начало выпуска порошка алюминия. Проектная мощность предприятия — свыше 7,5 тыс. тонн продукции в год.

Инициатор создания нового предприятия, генеральный директор ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений» Василий Измалкин обратил особое внимание на высокую экологичность ООО «НСплав». По инициативе руководства нового завода проведена экологическая экспертиза предприятия. По ее итогам «НСплав» получил международный сертификат соответствия всем экологическим стандартам.

«Особое внимание уделено экологической составляющей производства. Здесь применяется тройная система очистки: система циклонного осаждения, сухая очистка через рукавный фильтр, путем равномерного распределения запыленных газов через выравнивающую решетку с последующей фильтрацией через рукава, на последней стадии воздушно-капельная система очистки отходящих газов», — отметил Измалкин.