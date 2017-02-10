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Госдума повышает земельный налог для недостроивших дома

Экономика
Повышающие коэффициенты налога не коснутся земельных участков, разрешенное использование которых предусматривает ведение садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Москва, 10 февраля 2017, 17:28 — REGNUM  Законопроект о повышающих коэффициентах земельного налога для объектов незавершенного жилищного строительства приняла Госдума в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля. Законопроект коснется как юрлиц-застройщиков, так и физлиц — собственников земельных участков под ИЖС.

Сейчас Налоговым кодексом установлена пониженная налоговая ставка для земельных участков, выделенных под жилищное строительство. «В течение первых трех лет для организаций-застройщиков налог исчисляется с коэффициентом 2 по пониженной ставке, если в течение трех лет дом построен, излишки уплаченного налога возвращаются застройщику. Если дом построен по истечении 3 лет, налог исчисляется с коэффициентом 4 и после завершения строительства налог не пересчитывается и не возвращается. В случае, если общая площадь застройки составляет менее 500 тыс. кв. метров, порядок остается без изменений», — рассказал замглавы Минфина Илья Трунин.

В отношении собственников земельных участков, где общая площадь строительства составляет от 500 тыс. до 1 млн кв. метров, законопроектом продлевается действие повышающего коэффициента 4 до 10 лет, а если документацией по планировке территории предусмотрено строительство домов общей площадью свыше 1 млн кв. метров — до 15 лет. Если эти сроки истекли, коэффициент удваивается. «Это позволить повысить эффективность, вовлечь в оборот больше объектов и пресечь некоторые случаи уклонения от уплаты земельного налога», — отметил Трунин.

Физлица — собственники участков с разрешенным использованием под ИЖС будут платить налог с коэффициентом 2 по истечении 10 лет с даты госрегистрации прав на земельный участок вплоть до месяца регистрации индивидуального жилого дома. В соответствии с законопроектом, повышающие коэффициенты сохранятся и при смене собственников (за исключением наследования участков под ИЖС), разделе, выделе или объединении участков. Вместе с тем, такие коэффициенты не будут распространяться на земельные участки, разрешенное использование которых предусматривает ведение садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

В свою очередь, выступившая на заседании Госдумы член Общественной палаты РФ Лидия Михеева озвучила замечания Общественной палаты к законопроекту. «Как показывает практика последних общественных обсуждений, население в целом положительно оценивает все усилия государственной власти по привлечению к ответственности недобросовестных застройщиков, применению к ним разного рода стимулирующих мер», — отметила она.

Михеева обратила внимание депутатов Госдумы на проблемы физлиц, которые занимаются ИЖС: «Как правило, это представители малого и среднего бизнеса, зарождающийся средний класс, очень часто их финансовое положение зависит от внешнеэкономической ситуации, они в немалой степени закредитованы, завершение жилищного строительства для них вызывает определенные трудности». Она пояснила, что согласно законопроекту, данной категорией налогоплательщиков земельный налог уплачивается в двойном размере, если он не завершил строительство объекта ИЖС. «Мы не исключаем возможности, когда о таком повышенном коэффициенте граждане узнают в случае, когда приобретут земельный участок для целей ИЖС. Покупатель этого участка, выделенного в 2007 под ИЖС, станет плательщиком земельного налога в 2018 году с двукратным коэффициентом», — сказала она, подчеркнув, что это будет для такого покупателя «неприятный сюрприз».

В связи с этим Михеева предложила предусмотреть в законопроекте переходные положения, касающиеся уплаты земельного налога физлицами. «У населения есть большой запрос на понимание. Просим разработчиков законопроекта и профильный комитет провести разъяснительную работу в отношении тех новелл, которые планируются для физических лиц», — сказала он. «Замечания вполне разумны и могут быть учтены во втором чтении», — так отреагировал на выступление представителя Общественной палаты Илья Трунин.

Принятие законопроекта повлечет повышение эффективности использования земельных участков как для массовой застройки, так и для ИЖС, подчеркнул замглавы Минфина.

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