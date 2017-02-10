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Порошенко: В Германии не будет автомобилей без украинских комплектующих

Экономика
В Ивано-Франковской области начинается строительство машиностроительного завода
Автомобиль «Запорожец»
NVO
Автомобиль «Запорожец»

Ивано-Франковск, Украина, 10 февраля 2017, 17:14 — REGNUM  В районе г. Коломыя Ивано-Франковской области инвесторы начинают строительство нового машиностроительного завода. Об этом 10 февраля заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Коломыю, передает ИА REGNUM.

«По моему поручению председатель ОГА мне докладывает, возле Коломыи мы будем строить новый завод по производству автомобильных запчастей, где будет создано по три очереди на восемь тысяч новых рабочих мест. Куда пойдут эти налоги? В бюджет города Коломыя», — добавил Порошенко.

По его словам, теперь Германия не производит ни одного нового автомобиля, в котором не было бы комплектующих, произведенных на Украине. «Когда я встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель, я похвастал, что в Германии не будет ни одного автомобиля, где бы не было украинских комплектующих. Они производятся на Украине, украинскими работниками, которые обеспечивают высокое качество продукции. Уверен, что эти изменения кардинальным образом характеризуют изменения в государстве. Мы решительно настроены на реформы, мы решительно настроены на борьбу с коррупцией. Мы решительно настроены на улучшение жизни людей», — заверил Порошенко.

Также Порошенко пообещал поднять на Украине уровень пенсий после увеличения минимальной зарплаты и соответственно налоговых отчислений в Пенсионный фонд. «После увеличения заработной платы сейчас должен увеличиться Единый соцвзнос и поступления в Пенсионный фонд. Это даст возможность что сделать? Поднять пенсии пенсионерам. Это надо делать, не пустые обещания, а четкие сроки и действия», — призвал Порошенко.

Также в Коломые глава государства принял участие в открытии новой поликлиники. «Мы обеспечили ее самым современным диагностическим оборудованием, включая современный рентген-аппарат, аппарат для маммографии… Мне приятно, что не надо будет никуда ездить. Квалификация врачей не вызывает сомнений… Я сюда приехал не с пустыми руками и буду передавать современный аппарат ультразвуковой диагностики», — сказал Порошенко.

Напомним, 14 апреля 2016 года на Львовщине состоялось открытие завода японской компании «Фуджикура Аутомотив Украина Львов». ООО «Фуджикура Аутомотив Украина Львов» основано в ноябре 2013 года японской компанией Fujikura Ltd для реализации инвестиционного проекта на Украине по производству автокомпонентов. Главным направлением деятельности компании является изготовление кабельных сетей для ведущих европейских автомобильных производителей в соответствии с японскими стандартами качества. Общий объем иностранных инвестиций на первом этапе — 87 млн грн, включая строительство производственного комплекса по производству электрокомпонентов площадью 7000 кв. м. и административного корпуса площадью 1800 кв. м. В результате расширения производства на заводе число сотрудников увеличено до 3 тыс.

Летом 2016 года в Бродах Львовской области началось строительство завода компании Nexans по изготовлению бортовых электросетей. Завершение строительства запланировано на II квартал 2017 года, объем инвестиций — 30 млн евро.

3 ноября 2016 года в с. Кожичи Яворивского района Львовской области открыли завод ООО «Бадер Украина» по производству сидений для немецких автомобилей Audi и BMW. Предприятие является украинским филиалом немецкой компании «Бадер ГмбХ» — одного из ведущих мировых производителей автомобильной кожи премиум-сегмента.ООО «Бадер Украина» было основано в 2006 году. Основной вид деятельности — производство кожи и кожаных изделий, их переработка, производство кожаных элементов и пошив кожаных сидений для автомобилей Audi и BMW.

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