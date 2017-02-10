На рекультивацию Пихтулинской свалки в Чебоксарах уйдёт шесть лет

Через 4 года после посева трав территория рекультивируемого полигона может быть пригодна для последующего использования

Чебоксары, , 16:49 — REGNUM В 2017 году в столице Чувашии начнётся рекультивация Пихутинской свалки, которая была закрыта в ноябре 2015 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Чебоксар.

Рекультивация свалки будет выполняться в два этапа: технический и биологический. Согласно проектно-сметной документации, технический этап представляет собой формирование тела свалки с уплотнением и изоляцией его поверхности, устройство изолирующего «саркофага» над ним. Он предусмотрен до конца 2018 года. Биологический этап продолжается 4 года по завершении технического этапа и включает подготовку почвы, подбор и посев многолетних трав, уход за ними.

«Через 4 года после посева трав территория рекультивируемого полигона может быть пригодна для последующего целевого использования земель», — говорят в мэрии Чебоксар.

Власти отмечают, что рекультивация свалки позволит возвратить в хозяйственный оборот более 30 га земли, ликвидировать «горячую» экологическую точку, улучшить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения микрорайонов «Новый город», «Новоюжный», микрорайона «Ельниково» в Новочебоксарске и деревни Пихтулино.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в федеральном бюджете предусмотрено на рекультивацию 380 млн рублей. По предварительным оценкам местных властей, стоимость рекультивации составит 354,5 млн рублей. Первоначально общая стоимость была оценена в 240 млн рублей.

Напомним, с 1 ноября 2015 года отходы начали вывозиться на новый полигон в Новочебоксарске, и была прекращена эксплуатация Пихтулинской свалки (Чебоксарской городской санкционированной свалки отходов 4−5 класса опасности). Свалка в Чебоксарах была открыта в 1964 году в овраге глубиной 12 метров, высота насыпного слоя достигала 15 метров. Площадь достигла 30 га. Здесь ежегодно складировалось 200 тыс. тонн отходов (или 800 тыс. куб/м), на свалке депонировано свыше 7,5 млн куб/м отходов.

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