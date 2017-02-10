Жители Башкирии не хотят оплачивать ОДН за должников

Содержание платёжек за январь почти не отличается от того, что было в декабре 2016 года, за исключением графы «Электроэнергия ОДН», в некоторых домах, например, норматив вырос с 0,59 до 1,22, то есть более чем в два раза

Уфа, , 16:40 — REGNUM Администрация Уфы уведомила горожан, что с февраля 2017 года вступает в силу новый порядок начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. Как отметили опрошенные ИА REGNUM эксперты, плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые на общедомовые нужды при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

«В платежном документе по каждому виду ресурса размер платы будет отражаться отдельной строкой: содержание и текущий ремонт общего имущества; ХВС на ОДН; ХВ на нужды ГВС на ОДН; тепловая энергия ГВС на ОДН; электроэнергия на ОДН — сообщается на сайте администрации города. — Кроме того, изменятся нормативы потребления коммунальных услуг на ОДН. Нормативы платы за электроэнергию и водоснабжение на ОДН применяют с 1 января 2017 г., а за водоотведение — начнут применять с 1 марта 2017-го». В феврале уфимцы смогут получить квитанции, на оборотной стороне которых будет размещена вся информация об изменениях.

Как отмечают уфимцы, получившие квитанции в январе 2017 года, содержание платёжек за январь почти не отличается от того, что было в декабре 2016 года, за исключением графы «Электроэнергия ОДН», в некоторых домах, например, норматив вырос с 0,59 до 1,22, то есть более чем в два раза.

В ходе опроса около 20 уфимцев ни один из них не мог ответить на вопрос, какую сумму вы заплатили или заплатите в январе за ОДН. Тем не менее более половины опрошенных заявили, что тема расходов на ОДН их затрагивает, и ведущим мотивом для беспокойства было названо нежелание платить за должников. В то же время ни один из собеседников агентства не выразил готовности каким-либо образом повлиять на должников. Еще одной причиной недовольства является принцип оплаты «за квадратные метры» без учета этажности и других факторов.

«В двухкомнатной квартире на первом этаже живет один пенсионер, который не пользуется лифтом никогда, на девятом этаже в однокомнатной квартире живет семья из четырех человек, которая не по разу в день ездит на лифте, — приводит пример уфимка Нина Сипайлова. — По правилам за электроэнергию на ОДН, в том числе и за лифт один пенсионер платит больше, чем вся эта семья, почему одни должны платить за других? Разве это справедливо?»

Справедливость и точность не совпадают

Экономист Ринат Гатауллин объясняет причины подхода «по метражу». «Немалая часть населения живёт не там, где прописана, поэтому привязать фактическое проживание человека к квитанции не всегда возможно. В некоторых сдаваемых с несколькими квартирантами квартирах вообще никто не прописан, единственная возможность получить с них хотя бы часть оплаты за пользование ресурсами — это брать плату за квадратные метры». В идеале, считает эксперт, нужен индивидуальный подход, в некоторых странах так рассчитывается уровень инфляции, но при нашей разболтанной и громоздкой системе о таком можно только мечтать.

«Уровень платы за ОДН напрямую зависит от уровня обшей культуры, от сознательности и гражданской позиции жильцов. — Справедливость не всегда совместима с точностью, но к ней всё равно нужно стремиться. Не платить за ОДН — это не выход».

Привыкание и реакция населения региона к плате за ОДН во многом зависит от позиции региональных властей. На каком-то этапе региональные власти могли ввести мораторий на внедрение платы за ОДН, до сих пор устанавливают нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. Региональные власти могут отслеживать ситуацию, контролировать особо алчные компании, вести внятную разъяснительную работу. Отношение населения к ОДН меняется на протяжении шести-семи лет, и пока трудно сказать, насколько жители приблизились к полному пониманию своих прав и обязанностей.

Невеселое начало

В 2010 году из платы за содержание и ремонт жилого помещения были исключены расходы на оплату электроэнергии, необходимой для освещения мест общего пользования и работы лифтов, они были выделены в квитанции по оплате за ЖКУ отдельной строкой в так называемые ОДН (общедомовые нужды), — отметили в экспертном сообществе LogoMarkt. Также в 2010 году произошла ликвидация перекрестного субсидирования, осуществляемая в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», которая привела к существенному росту тарифов». В то же время с 1 января 2010 года в Башкирии на 10% выросли тарифы на электроэнергию. Также подорожало тепло: согласно решению Комиссии республики по тарифам, для граждан, получающих тепловую энергию на нужды отопления от ОАО «Башкирэнерго», эта услуга подорожала на 26%. За один месяц стало дороже газоснабжение, рост составил 5%. В связи с ликвидацией перекрестного субсидирования на услуги водоснабжения и водоотведения рост тарифа для населения в 2010 году составил 30%, доля оплаты населением услуг водоснабжения и водоотведения составила 77,6% от их полной стоимости (для сравнения: в 2009-м она составляла 65,6%). Тариф на услугу водоснабжения установлен в размере 9,39 рубля за кубический метр, тариф на услугу водоотведения — 8,04 рубля за кубический метр.

С 1 января стоимость кубометра горячей воды, произведенной ОАО «Башкирэнерго», без водоотведения составила 31,91 руб. Рост тарифа — 27,1%. В целом по Уфе в 2010 году рост платы за жилье и коммунальные услуги для населения не превысил 20%.

С этого же года жители Башкирии начали жаловаться на злоупотребления при начислении платы за ОДН, например, в 2010—2011 годах УЖХ ряда районов Уфы самовольно использовали норматив 7 кВт/ч для начисления платы за ОДН, не учитывая показания общедомовых приборов учета. В результате было незаконно собрано всего 67 млн рублей. Причем у некоторых собственников переплата составила несколько тысяч.

2012 год: потребляют метры, а не люди, жильцы платят за офисы, двойная плата

С 2012 года недовольство начислением платы за ОДН усилилось. 1 сентября 2012 года вступили в силу новые Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений, утверждённые постановлением правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года. Теперь расходы на общедомовые нужды (ОДН) — на воду (мытьё полов в подъезде, полив клумб) и электричество привязывались к площади квартир собственников, а в квитанциях эти суммы стали выводиться отдельной строкой.

По новой схеме стали считать, что ОДН — это то, что потребил весь дом, минус то, что потребили все жильцы, и этот остаток стали «раскидывать» по всем квартирам пропорционально площади. Раньше эту разницу не выделяли отдельной строкой, а тоже раскидывали, только с привязкой к числу проживающих, а не к площади.

Возникла еще одна существенная проблема: в некоторых домах собственники квартир стали платить за ресурсы, потребляемые офисами и магазинами, расположенными в жилых домах в подвалах, цокольных этажах и других нежилых помещениях.

Пример, когда жильцы платят за арендаторов, приводит жительница одного из многоэтажных домов по улице Менделеева Людмила Васильева. «У нас неплохой дом, стоящий на «красной линии», с несколько необычной, но когда-то удобной планировкой. До «прихватизации» в подъездах было по два выхода, «черный», или пожарный, выходящий во двор, и «парадный», выходящий на улицу. В один из ужасных дней сразу во всех подъездах дома парадный вход был заложен кирпичной кладкой, так мы, собственники квартир, лишились части нежилых помещений нашего дома. Без нашего участия собственниками этих помещений стали люди, никакого отношения к нашему дому не имеющие. Через некоторое время были приватизированы и подвальные помещения, там теперь офисы и парикмахерская. За тепло, свет и воду в этих офисах платим мы, собственники квартир этого дома как за ОДН! Хозяйка парикмахерской заявляет, что платить за воду и электричество она могла бы, но уже платит собственнику помещения, и предлагает нам, жильцам, разбираться с собственником. О нашей ситуации знает начальство и только разводит руками, говорит, что все по закону».

Нередко собственники квартир дважды оплачивали одну и ту же услугу. Например, в 2012 году управляющая компания (УК) включила в расходы жителей многоквартирного дома в селе Мариинский плату за электроэнергию (ОДН) в размере 1,1 руб. на кв. м. Между тем этот платеж уже начислялся по показаниям общедомовых счетчиков. В результате граждане в течение полутора лет дважды оплачивали одну услугу. Теперь компания обязана сделать перерасчет по незаконному платежу.

2013−2014 годы: страсти по ОДН, или Жилищники против жильцов

В 2013 и 2014 годах тема ОДН неоднократно поднимается, собственники квартир делятся методами не платить за ОДН, жилищники призывают собственников совместно бороться с неплательщиками, из-за которых, как считают коммунальщики, плата за ОДН растет.

22 марта глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на совещании республиканского актива ЖКХ, на котором обсуждались вопросы взаимодействия управляющих организаций и собственников жилья. В работе совещания приняли участие члены правительства республики, главы муниципалитетов, представители управляющих компаний, товариществ собственников жилья, домовых комитетов и руководители ресурсоснабжающих предприятий. Хамитов объявил, что «наглость присутствует у определённого круга людей, которые пытаются в общедомовые нужды включить расходы на парикмахерские, салоны красоты и прочие вещи», а «недобросовестные управляющие компании, не снимая показания общедомового прибора учёта, рисуют цифры «на коленке», согласовывают кому-то незаконное подключение к домовым сетям». Именно управляющие организации, подчеркнул руководитель республики, в первую очередь должны активно работать с Советом дома по абонентам, отключенным за долги. Выявлять проживающих без регистрации. Обнаруживать случаи хищения и привлекать виновных к ответственности.

«Жители нашего дома уже третий месяц оплачивают только собственное потребление, игнорируя ОДН», — делятся опытом обитатели дома по улице Кирова. «Принципиально не плачу, — утверждает одна из уфимок. — На сегодня долг составляет около 2,5 тыс. рублей. Соседи, которым за двухкомнатную квартиру выставляют 500—600 рублей ОДН, поступают аналогично. У многих долг за ОДН уже исчисляется тысячами». Звучали призывы «брать на почте чистые квитанции и вписывать туда платежи только за собственную квартиру».

Оппоненты разгневанных жильцов приводят в качестве примера опыт ЖЭУ-68 МУП «УЖХ Сипайловский Октябрьского района» где в 16 — из 78 домов во всех квартирах установлены водомеры, показатели общедомового прибора учета и сумма показателей квартирных счетчиков совпадают, такие дома называют «нулевыми». Плата за ОДН в таких домах минимальна. Успех объясняется активностью жильцов. Так, в доме 43 по Набережной несколько собственников объединились и ходили по квартирам, проверяя, сколько человек там проживает, установлены ли приборы учета.

Многими уфимцами подобный опыт расценивается как неприемлемый: «Это я, значит, должен после работы ходить еще по квартирам и выяснять кто есть кто? — возмущался Алексей Александров. — Чтобы мне потом морду набили или кирпич скинули на машину?»

В 2013 году были введены ограничения начислений за ОДН в размере нормативов. Было отмечено, что в расходы на общедомовые нужды вошли суммы за ресурсы, которые использовали, но не оплатили соседи. По мнению заместителя председателя Госкомитета Башкирии по жилищному надзору Эмилии Абдуллиной, такие расходы должна контролировать и покрывать управляющая компания, а не перекладывать ответственность за неучтённую разницу потребления энергоресурсов на добросовестных собственников многоквартирного дома.

2015−2016 годы: строка уходит, вопросы остаются

В 2015 году поток жалоб на начисления ОДН растет, обращения измеряются тысячами. (По некоторым данным, в Жилинспекцию Башкирии ежедневно приходило до 40 жалоб), многие дома обследуются, продолжаются выявления фактов завышения платы за ОДН. Причинами завышения платы за ОДН в Уфе, как сообщало ИА REGNUM, названы незаконные подключения, использование устаревших приборов, которые искажают данные, и несвоевременные платежи. Устранение этих моментов позволило значительно снизить долю ОДН в электропотреблении по обследованным домам.

В конце 2015 года жители Башкирии узнали, с 1 апреля 2016 года строка ОДН в счетах-извещениях уходит в состав строки «Содержание», причем начисление ОДН будет производиться по нормативу, установленному по типовым домам. По утверждению жилищников, сделано это для того, чтобы оградить население от попыток УК и ресурсоснабжающих организаций перенести на жильцов все ненормативные утечки.

Согласно Федеральному закону от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ, с 1 апреля в оплату за содержание жилого помещения должны были включить расходы по холодной и горячей воде, электрической энергии и тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме (МКД), а также расходы по отведению сточных вод в целях содержания общего имущества в МКД. Однако Федеральный закон от 30.03.2016 г. № 73-ФЗ отодвинул эти изменения на 1 января 2017 года.

15 декабря 2015 года Верховный суд Башкирии признал незаконными действия Энергосбытовой компании Башкирии (ООО «ЭСКБ») по начислению размера платы по услуге «электроэнергия, предоставленная на общедомовые нужды» для оплаты напрямую собственникам. С мая 2016 года ООО «ЭСКБ» перешло на иной механизм начислений ОДН. С этого момента сумма за ОДН гражданам не начисляется, а предъявляется управляющим компаниям. Управляющие компании, в свою очередь, плату за ОДН перевыставляют жителям. Жителям Башкирии предлагается написать заявление в Госжилнадзор по возврату незаконно начисленной платы в соответствии с решением Верховного суда республики. Собственникам дома №8/1 по ул. Ферина в Уфе благодаря этому удалось вернуть оплату за электроэнергию в рамках ОДН. В среднем каждая квартира получила перерасчёт в тысячу рублей.

В апреле 2016 года сообщается, что благодаря нововведениям строка «ОДН» (общедомовые нужды) должна исчезнуть из платёжек. Оплата за ресурсы, расходуемые на содержание общего имущества МКД, станет фиксированной и будет скрываться под строкой «Содержание и текущий ремонт». Тариф на ОДН будет рассчитываться согласно нормативам, принятым Госкомитетом по тарифам. Для реализации данных изменений управляющие и ресурсоснабжающие организации должны заключить между собой новый договор.

На 1 ноября 2016 года перенесен срок установления регионами нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, необходимых для расчёта платы на содержание жилого помещения.

За 2016 год в результате проверок по незаконным начислениям гражданам платы за жилищно-коммунальные услуги выписано 780 предписаний. В итоге в пользу жителей сделан перерасчёт на сумму более 42 млн руб. Из них львиная доля — незаконно начисленные ОДН, на втором месте — корректировка платы за отопление. 20,7 тыс. жителей обратились с жалобами в Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору. 35% обращений — претензии к УК по управлению и содержанию жилфонда. 36% — о правомерности начисления платежей.

2017 год

С 1 января этого года одиозная строка ОДН из коммунальной услуги официально превратилась в жилищную, однако уфимцы сообщают о том, что в январе платёжки имеют тот же вид, что и в декабре 2016 года. ООО «ЭСКБ» информирует, что производит перерасчёт платы за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН) в Уфе за 2014−2016 гг. гражданам-потребителям путём рассмотрения индивидуальных обращений на абонентских участках. Подать соответствующее обращение можно будет в течение всего 2017 года.