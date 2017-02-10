В Латвии снова зафиксирован рост безработицы

Рига, , 16:36 — REGNUM В январе 2017 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии вырос на 0,1 процентного пункта — до 8,5%, заявили в Государственном агентстве занятости (ГАЗ), сообщает LETA.

Так, в начале января на учете в ГАЗ состояло 78 357 безработных, в конце месяца — 80 016. Таким образом, количество зарегистрированных безработных в течение месяца выросло на 1659 человек.

Самый низкий уровень безработицы в январе был в Рижском регионе — 5,4%, а самый высокий в Латгалии — 18,2%. В Курземе уровень безработицы составил 10,6%, в Видземе — 9,4%, в Земгале — 8,5%. В Риге безработица в январе составила 5%, в Валмиере — 5,7%, в Елгаве — 6%, в Юрмале — 6,3%, в Вентспилсе — 6,7%, в Екабпилсе — 10,2%, в Лиепае — 11,2%, в Даугавпилсе — 12%, в Резекне — 15,7%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, аналитики банка Swedbank заявляют, что в создании новых рабочих мест наблюдается стагнация, и в ближайшие два года существенного роста занятости ожидать не приходится. Рост экономики выглядит слишком медленным, чтобы предприятия стали существенно наращивать численность персонала — умеренный рост спроса им удается удовлетворять главным образом за счет роста производительности.

Напомним, трудоспособное население Латвии каждый год сокращается на 20 тысяч человек, которые эмигрируют в поисках работы и лучшей жизни. Отток из страны людей, является одной из причин периодического статистического уменьшения нуждающихся и безработных.

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